Hatboru, Romanya’da fabrika kuruyor

Eray ŞEN



HATAY - Antakya OSB’deki tesislerinde yaklaşık 400 kişi istihdam eden ve üretiminin yarıdan fazlasını ihraç eden şirketin çalışmaları ve yeni dönem hedeflerini Yurt İçi Satış Müdürü Sezai Tatar anlattı. Çelik boru sektöründe 1964 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin, 1998 yılında sulama ve sondaj borusu imalatından spiral kaynaklı boru üretimine geçtiğini ifade eden Tatar, “Firmamız 3 spiral kaynaklı çelik boru hattı ve 2 çelik sondaj borusu üretim hattına sahip. Üretim kapasitemiz yıllık 250 bin ton. Ayrıca petrol, gaz ve sıcak su kuyularında kullanılan çelik çekme borularının ithalatını ve ticaretini gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz spiral kaynaklı borular, petrol boru hatları, gaz dağıtım hatları, temel kazıkları, endüstriyel boru ağı, çelik yapılar, yüksek sıcaklıktaki suyun taşınması alanlarında kullanılmaktadır” diye konuştu.

Hatboru’nun ürettiği spiral kaynaklı çelik borular ile plastik ve çelik sondaj borularının 3 kıtadaki 40 ülkede pazara sunulduğunu vurgulayan Tatar, “Avrupa, Ortadoğu ve Türki cumhuriyetler bölgelerinde yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ayrıca Romanya’da bir fabrika kurma çalışmalarımız devam ediyor” bilgisini verdi. Tatar, Avrupa Birliği ülkelerinin son yıllarda kota uyguladığını, bu nedenle bu bölgeye ihracatın zorlaştığını ifade ederek, “Romanya yatırımı ile Avrupa pazarında daha etkin olmayı hedefliyoruz. Bunun yanında Doğu Avrupa ülkelerinde de önemli gelişmeler var ve bunu da değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Türkiye’de boru sektöründe üretim fazlası var

Türkiye’de boru sektöründe üretim fazlası olduğuna dikkat çeken Tarar, şöyle devam etti: “Türkiye’de pazar ve ihtiyaç var ancak yeterli değil, bu nedenle ihracat yapmak gerekiyor. Ülke içerisinde şu anda en çok su hatları için boruya ihtiyaç duyuluyor. Nüfus arttıkça, şehirleşme geliştikçe ihtiyaç da artıyor. Bazı yerlerde yeni su kaynakları bulunuyor ve bu suların yerleşim yerlerine iletilmesi gerekiyor. Ayrıca bazı yerlerde eski hatlar çürüyor ve yenilenmesi gerekiyor. Bu alanda iç pazarın yaklaşık yüzde 5’ini biz karşılıyoruz. Diğer ürünlerimize baktığımızda ise; sondajda pazarın yüzde 20’sini, dikişsiz boruda, kuyu borularında yüzde 50’sini karşılıyoruz.”

Yurt dışı pazarlardaki durumu değerlendiren Tatar, “2008 yılına kadar ihracatımızın yüzde 80’ini Avrupa’ya yönelikti, daha sonra yaşanan siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı yeni pazarlara, özellikle Ortadoğu ve Afrika’ya yöneldik. Şu anda da Avrupa ve Amerika için kotalar var ve bu nedenle yeni pazar arayışlarımız devam ediyor” ifadesini kullandı.