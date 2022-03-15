Hatko, ses bariyerinde Avrupa pazarına Londra’dan giriyor  

Eray ŞEN



OSMANİYE - Düşük karbon salınımına sahip ses bariyerini üreten Hatko, Çanakkale Köprüsü’nün de aralarında bulunduğu yurtiçi projelerinin ardından Londra’da açtığı ofis ile Avrupa pazarına adım attı. Şirket, ses bariyerinde güneş enerjisi ile elektrik üretimine yönelik Ar-Ge çalışmalarına da başladı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OOSB) tesislerinde, kullanılmış araç lastiklerinin geri dönüşümü ile spor sahası zemini, hayvan yatağı, ses bariyeri gibi ürünler üreten ve 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Hatko, son olarak geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle açılan Afrika’daki Senegal Stadyumu’nun çim zeminini yaptı. Şirket, FİFA standartlarına uygun projede, yüzde 5 sentetik, yüzde 95 normal çim içeren ‘hibrit’ zemini 40 günde tamamladı.

Hatko Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Nejan Hatko, patentine sahip oldukları hibrit sistemi anlatırken, “Normalde doğal çimin içerisine sentetik çim yerleştirilir, biz ise sentetiğin içerisine doğal çimi yerleştiriyoruz. Bu yöntemle montaj ve işçiliği dala kolay, daha uzun ömürlü ve daha dirençli bir ürün oluşturuyoruz” dedi. Hatko, hibrit çimi yaklaşık 4 yıldır uyguladıkları referans projeler hakkında şu bilgileri verdi: “İstanbul’da 2021’de yapılması planlanan ama salgın nedeniyle 2023’e ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bizim hibrit sistemimiz kullanıldı. Diğer bir uygulamayı, 2022 UEFA Konferans Ligi final maçının oynanacağı Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Air Albania Stadı’nda yaptık. Bir diğer çalışmamız Macaristan’ın başkenti Budapeşte Puskas Stadyumu’nda 2023 Avrupa Ligi finali oynanacak. Polonya Gdansk Arena’da 2021 UEFA Avrupa Ligi finali oynandı. Ayrıca Avrupa’daki futbol kulüplerinden FC Zenit, St. Petersburg, FC Kopenhag, Dinamo Zagreb’in stadyum zeminini yaptık. Yurtiçinde ise; Adana Koza Stadyumu, Giresun Çotanak Stadyumu, Hatay Atatürk Stadyumu, Eyüpspor Stadyumu gibi birçok yerde bizim hibritimiz kullanılıyor.”

“Yüzde 100 geri dönüştürülebilir çim üretiyoruz”

Spor zeminlerinde yıllık üretimlerinin 2.5 milyon metrekareye ulaştığını açıklayan Nejan Hatko, son olarak ‘yüzde 100 geri dönüştürülebilir çim’ ürettiklerini kaydetti. Hatko, “Geçen yıl öz kaynaklarımızla bu yatırımı yaptık. Makineleri, yurt içinde ürettirdik. Bu şekilde yüzde 100 geri dönüştürülebilir çim üretiyoruz. Artık özellikle Avrupa’da, genel olarak tüm dünyada ürünlerin geri dönüştürülebilir olması revaçta. Çevresel etkileri minimuma indirgenmiş, tamamı geri dönüştürülebilecek çim sistemimizin ilk ihracatını gerçekleştirdik” dedi. Hatko, karayolları başta olmak üzere şehirlerde oluşan gürültüyü 40 desibele kadar azaltan ses bariyeri konusundaki çalışmalarına değinirken, “Yurt içinde birçok projede uyguladık ve belediyeler ile yoğun şekilde çalışıyoruz. Son olarak İstanbul Çekmeköy’de toplam 4 bin 100 metrekare uygulama yaptık. Referans projemiz 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki işimizi bitirdik. Bu proje bize çok güzel dönüşler sağlıyor, çünkü orada çalıştığımız firmalar, dünyanın her yerinde karayolu işi yapan firmalar. Şu anda yurtdışında 100 bin metrekarelik proje takip ediyoruz” diye konuştu.

“Dünyanın en düşük karbon salınımına sahip ürün”

Avrupa’da geri dönüştürülebilir ürünlerin artık hem zorunlu, hem avantajlı olduğunu, ‘ses bariyeri’ üretiminde buna uygun bir süreç izlediklerini vurgulayan Nejan Hatko, geçen şubat ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da ofis açtıklarını söyleyerek, şöyle devam etti: “Bu adımı atarken, öncelikle İsveç’ten çevresel ürün beyanı belgesi EPD’yi aldık. İspanya, Romanya, İstanbul ve İtalya’dan dört farklı laboratuvardan ürünümüzün kalitesini tescil ettirdik. Muadil ürünlere göre sıfıra yakın bir karbon salınımı ile üretim yapıyoruz. Muadil ürünlerde 1 ton üretimde 1 tona yakın karbon salınımı olurken, bizim ürünümüzde 29 kilo karbon salınımı oluyor. Su ayak izimizi de takip ediyoruz, orada da çok iyi sonuçlarımız var. Bir de ürünün yaşam döngüsü analizini yaptırdık. Bütün bunların sonucunda şunu söyleyebilirim; ürünümüz dünyadaki en düşük karbon salınımına sahip ürün” dedi.

Çevreye duyarlılık konusundaki hazırlıklarına paralel olarak Avustralya’da bayilik, Hollanda’da lisans anlaşması ile üretim, Romanya’da raylı sistem uygulamaları gibi projelerin gündemlerinde olduğunu kaydeden Hatko, “Londra ofisimiz ses bariyeri konusunda çalışacak. İngiltere üzerinden Avrupa ve dünya pazarına hitap edeceğiz. İngiltere’de olmamızın Avrupa pazarına faydası olacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Amsterdam Fuarı’nda ürünümüzü tanıtacağız

Mart sonunda Hollanda Amsterdam’da karayolları ve karayolları ekipmanı ile ilgili Intertraffic Fuarı’na katılacaklarını açıklayan Nejan Hatko, “Son iki yıldır pandemi nedeniyle ertelenen, 29 Mart – 1 Nisan arasında yapılacak fuarda, ses bariyerimizi tanıtacağız” dedi.

Süngerli hayvan yatağı üretimine başladık

Nejan Hatko, ürün portföyünde bulunan hayvan yatağı konusundaki çalışmaları hakkında ise şu bilgileri verdi: “Kauçuktan ürettiğimiz beş farklı çeşit ürünümüz vardı. Bayilerimizden ve kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine Avrupa’da da çok kullanılan, ‘süngerli’ hayvan yatağı üretimine başladık. İlk ihracatımızı Özbekistan’a yaptık, yurtiçinde Adana, İzmir, Aydın ve birkaç ilde daha satış gerçekleştirdik. Özellikle profesyonel çiftliklerin kullanımına uygun bir ürün olduğunu söyleyebilirim.”

Ses bariyerinde GES sistemleri olacak

Ses bariyerinde, çevresel faktörlerden faydalanmaya çalıştıklarını söyleyen Nejan Hatko, “Ses bariyerlerin üzerine güneş enerjisi sistemi yerleştirmekle ilgili Ar-Ge çalışmamız var. Bu şekilde üretilecek elektrik, aydınlatmada, sinyalizasyonda kullanılabilecek” diye konuştu.