‘Hava’da kampanya yarışı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Yurtdışından Türkiye’ye turist getiren Corendon Hava Yolları, çocuklu ailelere yüzde 25 indirim yaparken, SunExpress Hava Yolları da Korona Garanti Paketi kampanyası ile rekabete başladı. Merkezi Antalya’da bulunan Corendon Airlines tarafından yapılan açıklamada ‘Çocuklu Aile Kampanyası’nın tatilciler için büyük avantaj sağladığı belirtildi. Çocuklu ailelere tüm uçuşlarda büyük indirim fırsatı sunan Corendon, tatil planlayanlar ve memlekete uçmak isteyenlere, 15 Mart’a kadar yapacakları rezervasyonlarda toplam bilet fiyatı üzerinden yüzde 25 indirim kazandırıyor. Açıklamada, şöyle denildi. “Corendon Airlines, “Çocuklu Aile Kampanyası” ile 15 Mart’a kadar corendonairlines.com veya anlaşmalı acenteler üzerinden yapılan ve içerisinde 2-12 yaş arası çocuk yolcuların yer aldığı tüm rezervasyonlara yüzde 25 indirim uygulanacak.

Toplam tutara indirim



2021 yaz sezonu uçuşları için geçerli olan kampanyanın bir avantajı da indirimin sadece çocuklar için geçerli olmayıp rezervasyondaki tüm yolcuların toplam bilet tutarı üzerinden hesaplanıyor olması. Tatilcilerin planlarını değiştirmelerinden korkmamaları istenilen kampanyada, “Çocuklu Aile Kampanyası’ndan bilet satın alan yolcuların tatil planlarının veya tarihlerinin değişmesinden de endişe etmesine gerek kalmıyor. Corendon Airlines, Mart ayı boyunca corendonairlines.com web sitesinden ve acenteler üzerinden yapılan tüm rezervasyonlarda, uçuştan 7 gün öncesine kadar cezasız tarih ve hat değişikliği yapabilme imkanı sunuyor” denildi. Kampanyanın, yolcuların gönül rahatlığı ile rezervasyon yapması için Mart ayı boyunca yapılacak satın almalara uygulanan hizmetin, 2021 yaz sezonunda gerçekleşecek tüm uçuşlar için geçerli olduğu belirtildi.

SunExpress’ten esnek seyahat



Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan merkezi Antalya’da yer alan SunExpress de, bilet tarifelerinde yaptığı değişikliklerle pandemi döneminde beklenmedik nedenlerle seyahatlerini ertelemek isteyen yolculara maksimum esneklik sağlamaya başladı. SunExpress, Kasım 2020’de hayata geçirdiği SunFlex uygulaması ile yolcularına, rezervasyon yaparken tercih ettikleri tarifeler doğrultusunda uçuşlarından belirli bir süre öncesine kadar ücretsiz rezervasyon değişikliği yapma olanağı tanıyor. Rezervasyonlarında SunClassic’i tercih eden yolcular ‘SunFlex 30 Gün’ özelliği ile artık bir defaya mahsus olarak uçuş tarihlerinden 30 gün öncesine kadar değişiklik yapabilirken, bu süre SunPremium’u tercih eden misafirler için 7 gün öncesine kadar düşebiliyor. Ayrıca SunExpress, 31 Mart 2021’e kadar devam edecek kış sezonunda, SunClassic tarifesi üzerinden rezervasyon yapan misafirlerine özel olarak kalkıştan 15 gün öncesine kadar ücretsiz değişiklik avantajı da sağlıyor.

‘Korona Garanti Paketi’ de var



Hizmete sunmaya başladığı “Korona Garanti Paketi” ile SunExpress, yolcularına kendilerinin veya uçuşta olmasalar bile birinci derece yakınlarının Covid-19 virüsüne yakalanması halinde ücretsiz yeniden rezervasyon ve bilet iptal hakkı tanıyor. Dış hatlarda 3 Euro’dan, iç hatlarda 7 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan ‘Korona Garanti Paketi’ kapsamında SunExpress yolcuları uçuş tarihinden 10 gün sonrasına kadar geriye dönük olarak gerekli kanıtları içeren belgeleri sunmaları durumunda yeniden rezervasyon veya bilet iadesi hizmetinden yararlanabilecek.