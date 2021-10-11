Hayal Tekstil, hem yurt içi hem de ihracatta büyüme hedefliyor

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Hayal Tekstil sahibi Mahmut Çanakçıo, markaları Mr.Sleep’in yurt içi ve dışında bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalara odaklandıklarını söyledi. Kalite, kapasite ve ihracat ayaklarının tamamında büyümeyi hedefleyen Hayal Tekstil, yılsonuna kadar 18 milyon dolar ciro ve 5 milyon dolar ihracat planlıyor. Orta vadede ise ihracatın cirodaki payını yüzde 50 seviyesine çıkararak hem yurt içi hem de yurt dışında ulaşılabilir ve bilinen bir marka olmayı öngörüyor. Yatak, baza, başlık, yastık ve şilte üretimi yapan Hayal Tekstil, 2009 yılında Kayseri OSB’de kuruldu. Kuruluşunda bin 500 metrekarelik bir alanda üretime başlayan Hayal Tekstil, şu anda toplamda 12 bin metrekarelik bir alanda üretim faaliyetlerine devam ediyor. Hayal Tekstil’in üretim sahası dışında İzmir, İstanbul ve Bursa’da da depoları var. Mahmut Çanakçıo, “Hem kendi markamız Mr.Sleep ile hem de private label olarak ihracat yapıyoruz. İhracatımızın hemen hemen tamamını Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Şili ve İsrail’e gerçekleştiriyoruz” dedi.

18 milyon dolar ciro hedefliyor

Hayal Tekstil, 2020 yılında 15 milyon dolar ciro, 2 milyon 500 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Çanakçıo, “2021 yılını 18 milyon dolar ciro ve 5 milyon dolar ihracat ile kapatmayı hedefl iyoruz. 2021 yılı altıncı ayından sonra ihracat odaklı bir firma olma kararı aldık ve bunun için gerekli insan gücü altyapısını oluşturduk. Söz konusu hedefimizin belli bir aşamaya gelmesi durumunda Kayseri Serbest Bölge’de sadece ihracata yönelik bir üretime geçmeyi planlıyoruz. Orta vadede hedefimiz ihracatımızı toplam ciromuzun yüzde 50’sine ulaştırmak” diye konuştu.

"Türkiye, üretimde merkez olabilir"

Yatak sektörünün dünyada önünü son derece açık gördüklerini ve Türkiye’nin de insan gücü ve teknolojik yatırımlarıyla dünyaya ürün satabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Mahmut Çanakçıo, üreticilerin önündeki en büyük engellerden birinin ise nakliye olduğunu kaydetti. Sektörün ABD ile yaşadığı sıkıntılarla ilgili de açıklamalarda bulunan Çanakçıo, “ABD hükümetinin Türkiye’ye uyguladığı antidamping bu bölgeden gelen taleplerin Kosova, Polonya, Litvanya, Bulgaristan gibi ülkelere kaymasına sebep oluyor. Bu problemlerin çözülmesi halinde Türkiye, özellikle ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri için tercih edilecek bir üretim merkezi haline gelir” ifadelerini kullandı.