Hayırsever iş insanı Erhan Nasyalçın toprağa verildi

BURSA - 82 yaşında hayatını kaybeden Ernas Nakliyat’ın kurucusu Erhan Nasyalçın, toprağa verildi.

Eğitime katkılarıyla bilinen Erhan Nasyalçın, 2018 yılında Bursa’nın köklü eğitim kurumlarından olan ve yıkılan eski binası 1968 yılında yeniden yapılan Demirtaşpaşa İlkokulu’nu modern bir eğitim kurumuna dönüştürerek Milli Eğitim’e devretmişti.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) üyesi olan Nasyalçın üç evlat sahibiydi.