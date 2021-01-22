Hayırsever iş insanından İnegöl’e Millet Bahçesi

BURSA (DÜNYA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordine edilen projede tescil ve tahsis işlemleri tamamlandı. Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Millet Bahçesi projelerinin uygulandığı yerlerin çehresini değiştiren saygın projeler arasında yer aldığını vurguladı. Millet Bahçesi projesi için onay almalarının ardından Starwood Ailesi ile bir araya geldiklerini belirten Vekil Gürel, “İnegöl’e büyük katkısı olan değerli işadamımız Mehmet Yıldız ve oğlu Hüseyin Yıldız Millet Bahçesi yapımını üstlendiler. Daha önce de Sultanahmet Camisi’nin restorasyonunu üstlenen Aileye ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendileriyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik. Umuyorum ki Millet bahçemiz tamamlandığında Marmara bölgesinin en popüler yerlerinden biri olacak” dedi.

Starwood kurucusu ve Onursal Başkanı Mehmet Yıldız son olarak Bafra’da eğitim gördüğü ortaokulu restore ettirip eğitime kazandırmak için protokol imzaladı. 30 milyon dolar bütçe ile İnegöl’de yapılan Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü de 2013 yılında başladığı eğitim ve öğretim hayatına 6 bin öğrenci kapasitesi ile devam ediyor. Resmi açılışı 22 Ekim 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan kampus, 305 bin metrekare alana sahip, 26 bloktan oluşuyor. Bünyesinde beş lise ve bir anaokulu bulunuyor.