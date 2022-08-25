Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman yardımcılığı sınavı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav klasik usulle ve tek oturumda yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 9 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecek.

Adaylar başvurularını 05/09/2022 (08:30) – 16/09/2022 (17:30) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacak.

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