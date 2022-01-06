Hazır giyim ve tekstilci belirsizlik yorgunu

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Egeli tekstil ve hazır giyimciler, maliyet artışlarına neden olan zamlarla girdikleri yeni yılda, belirsizliklerin ortadan kalkmasını istiyor. Avrupa’da artan salgın vakalarıyla birlikte fuarların iptal edilmesi nedeniyle önünü göremediğini söyleyen ihracatçılar ise, ocak-şubat siparişlerinde sorun olmadığını ancak, mart ayı ve sonrasını göremediklerini dile getirerek, belirsizliklerin bir an önce son bulmasını umut ettiklerini vurguladı.

Ege İhracatçı birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Avrupalı alıcı seçici davranmaya başladı. Talep cephesinde bir durgunluk sözkonusu” derken Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, “Artan vakalar ve fuar iptalleri sektörü endişelendiriyor” yorumunda bulundu. Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Hayati Ertuğrul ise “Fiyat güncellemesi yapmak zorundayız. Dolayısıyla Çin’den bize yönelmesini beklediğimiz siparişlerde sıkıntı olabilir” diye konuştu.

Omicron virüsü kaynaklı vaka sayılarında artışa karşı pandemi ile mücadelede Avrupa ülkelerinin aldığı önlemler kapsamında tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektör fuarlarında iptaller yaşanmaya başladı. Ocak ayında yapılması planlanan Münih Fabric Start Uluslararası Kumaş Fuarı iptal edildi. Premier Vision’un da iptali gündeme gelirken yaşanan gelişmeleri değerlendiren EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, “Aralıkta yüklemesi gerçekleşmeyen siparişlerle birlikte ocak ayında sektör ihracatında büyüme beklentisi hakim. Ancak, Avrupa’da yılbaşı tatili gelecek hafta sona eriyor. Gelecek hafta resim daha net olur ancak siparişler olması gerekenden az” diye konuştu. İç piyasada ise döviz kuru ile birlikte yaşanan dalgalanma, girdi maliyetlerindeki artışlar gibi durumların yarattığı sıkıntıya dikkat çeken Sertbaş, “Bu belirsizlikler ihracatçıyı yoruyor” dedi.

2021’i aramamak için harekete geçmeli

EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul ise, tekstil ve hazır giyim sektörünün ihracat rekorları kırdığı 2021’deki başarısını 2022’ye taşımak istediklerini belirtti. Ertuğrul, şunları söyledi: “Ekim, kasım ayında Çin’den bazı siparişlerin ülkemize yöneldiğini tespit ettik. Bu sırada döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak verdiğimiz fiyatlar bugün geçerliliğini yitirdi. Dolayısıyla, bazı siparişlerin tekrar Çin’e kayması durumu var. Öte yandan hammadde ile ilgili sıkıntılar, fiyat baskısı devam edecek. Yine artan vaka sayıları ile birlikte Avrupa’da gündeme gelebilecek önlemlerin boyutu 2020’ye dönmemize neden olabilir. Ocak, şubat siparişleri tamam ancak marttan sonra sıkıntı olabilir. Belirsizlikler karşısında sektör iyimserliğini korumaya gayret ediyor.”

Temkinli olmakta fayda var

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Avrupalı alıcının siparişlerinde seçici davranmaya başladığını, yine pamuk dışında hammadde, emtia fiyatlarında yaşanan gerileme ile birlikte fiyatlarda düşüş trendine girildiğine dikkat çekti. Eskinazi, “Avrupalı alıcı şu an ihtiyacı kadar mal alıyor. Ocak siparişleri tamam ancak, Şubat ve sonrasını fulü görüyorum. Temkinli olmakta fayda var” dedi.