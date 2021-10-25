Hazır giyimciler, tasarımlarını Laodikya’da dünyaya tanıttı

Osman Nuri BOYACI

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) tarafından organize edilen Denizli Fashion Week (DFW) 2021'in galası Laodikya Antik Kenti’nde tarihi kalıntılar arasında gerçekleştirildi. Yerelden Globale sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenen DWF’de, 12 tekstil ve hazır giyim firmasının tasarımları dijital olarak gerçekleştirilen defileyle sunuldu. DETGİS Başkanı Mukaddes Başkaya, “Markalaşan Denizli’yi tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Denizli’nin tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliklerini ön plana çıkartmayı hedefledik. Çekimlerimizi Pamukkale, Hierapolis ve Laodikya’da gerçekleştirdik” dedi.

“Markalaşan Denizli’yi dünyaya göstermek istiyoruz”

Burcu Esmersoy’un sunduğu gala gecesine Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, modacılar ve davetliler katıldı. DETGİS Başkanı Mukaddes Başkaya, Denizli'nin tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliklerini de ön plana çıkartmayı hedefledikleri defilenin çekimlerinde, hem sektörel güçlerini göstermeye hem de kentin ve ülkenin turizmine fayda sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Başkaya, "Bu projeye inandık. Denizli tüm dünyaya ihracat yapıyor. Markalaşan Denizli’yi tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Denizli’nin tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliklerini ön plana çıkartmayı hedefledik. Çekimlerimizi Pamukkale, Hierapolis ve Laodikya’da gerçekleştirdik. Bu bizim için de dijital anlamda bir ilk. Bu yıl ilkbahar-yaz 2022 koleksiyonları, birbirinden farklı ve başarılı çekimlerle, galada modaseverlerle buluştu" dedi.

Galanın defile bölümü koronavirüs tedbirleri nedeniyle dijital olarak hazırlandı. Moda editörlüğünü ise Ümit Temürçin’in yaptığı DFW 21 de Aslıteks, Barine Home, Deniz Tekstil, EcoCotton, Gelin House Collection, Kayteks, Little Gusto,Muteks Mutlubaşlar, Nuba Company, Ozan Tekstil, Shikka ve Yavuzçehre Tekstil in kreasyonlarının yer aldığı defileler katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Gala gecesi katılımcı firmalara ve sponsorlara plaket takdimi ile sona erdi.

“DFW’de Denizli’deki sivil toplum kuruluşlarının dayanışmasını izledik”

DFW 21 Kreatif Direktörü Özlem Süer ise, 4 ay süren yoğun çalışma temposu sergilediklerini belirterek, “Bu bir inanç yolculuğu. Buradan tüm dünyaya açılmak istiyoruz. Buradan niye Paris’e gitmeyelim” diye konuştu. Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ise organizasyonu kutlayarak, "Bir defile ancak bu kadar güzel olur. Bugün Denizli'deki sivil toplum örgütlerinin bir dayanışmasını izledik aslında. Bu tarihi mekanda miras aldıkları kültürü yine sanat, tekstil ve turizmle bir araya gelerek yeniden canlandırmayı bize yaşattılar " dedi.