“Hedefimiz 550 öğrenciyle eğitime başlamak”

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Türkiye genelinde başarılı bir eğitim kurumu olma yolunda ilerleme kaydeden Gebze Özel Yeni Umut Okulları, kendi ayakları üzerinde durabilen, etkili eğitimle kendilerine verilen kazanımları içselleştiren ve yaşam biçimi olarak gören bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Özel Yeni Umut Okulları’nın eğitim hayatına dershane olarak başlayıp, dershanelerin kapatılmasıyla birlikte temel liseye dönüştüğü bilgisini veren Okul Müdürü Gülcan Yaşar, “Okulumuz 2012 yılında Mutlukent’te dershane olarak kuruldu. Dershanelerin kapanmasıyla birlikte temel liseye dönüştük. Temel liselerin 4 yıllık eğitim süresi hakkı bulunuyor. Umut okulları olarak 3. yılımızı beklemeden Köşklüçeşme’de bulunan kampüsümüze geçtik. Genellikle liseye hitap eden, ortaokul öğrencileri için de kurs ağırlıklı olan bir eğitim planımız vardı. Burada anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve fen lisesi olmak üzere 5 okul şeklinde açılışımızı gerçekleştirdik. 3. sezonumuzu tamamladık, okulumuzun meyvesini önümüzdeki sene alacağız” dedi.

900 öğrenci kapasiteli

Okulda 400 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Gülcan Yaşar, “900 öğrenci kapasiteli okulumuzda, 53 derslikte eğitim veriyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ise 550 öğrenciyle başlamayı hedefliyoruz. Yıl içerisinde devamlı olarak kayıtlar geliyor. Özellikle pandemi sürecinde anaokulu ve ilkokula oldukça yoğun talep vardı. Yüz yüze eğitim tamamen başladığında sayımızın artacağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

‘’Her öğrenci öğrenir, yeter ki gereken zaman ve imkân yaratılsın’’ felsefe ve anlayışı içinde, başarının diploma gibi bir belgeden ibaret olmadığını belirten Yaşar, “Başarının her öğrencinin kendine kattığı pozitif değerler doğrultusunda şekillendiğini düşünüyoruz. Bu nedenle okulda öğrenim gören her bireyin değerli ve bireysel ayrıcalıkları olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda eğitim öğretimde pasif kalan değil, aktif olan öğrenciler yetiştirmeyi her zaman odak noktası olarak kabul ediyoruz. Etkili eğitim ve sosyal-kültürel çalışmalarımızla, öğrencilerimizin yeteneklerini ve var olan gizli güçlerini ortaya çıkarma kararlılığındayız” diye konuştu.

11 ve 12. sınıflarda akademik ve sınava hazırlık kapsamında çalışmalar yaptıklarının altını çizen Gülcan Yaşar, “Öğrencilerimizin günde 8 saat eğitimleri oluyor. TYT ve AYT derslerinin bitiminde hafta içi öğrencilerimize birebir kurs imkânı sunuyoruz. Haftasonu ise etüt programlarımız oluyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimiz sürekli soru çözümüne yönelik programlar gerçekleştirdi. Öğrencilerimize rehberlik, yönlendirme programları yapıldı. Özel okulun bel kemiği rehberlik servisidir, okul yönetimi olarak buna kıymet veriyoruz. Birebir öğrenci ve veli görüşmelerimiz oluyor. Okulumuzda 80 personel bulunuyor. Bunun büyük çoğunluğunu da eğitim kadrosu oluşturuyor” dedi.

Okul içerisinde sadece akademiye önem vermeyen, akademinin yanında sosyal faaliyetlerin de ön planda tutulduğuna değinen Yaşar, “Sadece akademik değil, sanat ve spor alanında da faaliyet gösteren bir okul olarak tanınmayı amaçladık. En büyük propagandamız da buydu. İlk kuruluşumuzda baya ses getirdik. Sanat ile ilgili gitar, bağlama, darbuka ve keman gibi birçok enstrümana yönelik kurs gerçekleştik. Yarı olimpik yüzme da kendi öğrencilerimize ücretsiz olarak yüzme eğitimleri veriyoruz. Kayıt olan her öğrencimiz 3 kursa kadar ücretsiz eğitim alabiliyor. Bu 3 kurs daha çok 2’si spor biri sanat, ya da 2’si sanat biri spor şeklinde öğrencilerin tercihine bırakılıyor. Okulumuzda, yüzme alanında bölgedeki okulların da katıldığı yarışmalar düzenleniyor. Yüzme dışında futbol, basketbol, hentbol, voleybol, badminton ve tekvando alanlarına ağırlık verdik. Okulumuzda yetişkinlere de kurs imkânı sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.