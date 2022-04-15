'Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye’

DÜNYA (BURSA) - UTİB seçimli olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Pınar Taşdelen Engin, pandemi koşullarında dünyada pazar payını artıran ve Avrupa Birliği, BDT, Diğer Avrupa gibi yakın ve komşu bölgelerdeki ülkelerle ticari ilişkilerini daha da güçlendiren, ayrıca çok farklı yeni pazara giriş başarılarına da imza atan tekstil sektörünün geleceğinin son derece parlak olduğunu söyledi. Geçen yıl UTİB’in bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 artış ile 1 milyar 355 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığının altını çizen Pınar Taşdelen Engin, “Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 21 artış ile 364 milyon dolar ihracat yaptık ki bu trend yıl sonunda 1,5 milyar dolarlık rekor değeri işaret ediyor. Bu güzel gelişme de geleceğe yönelik motivasyonumuzu daha da artıyor” diye konuştu. Engin, doğrudan ve dolaylı olmak üzere 2 milyon kişiye iş olanağı sağlayan Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörlerinin pandemi şartlarına rağmen 2021 yılı sonunda 30,4 milyar dolar ihracat ve 18 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası gerçekleştirdiğini hatırlattı.

UTİB’in ihracatında bazı ürünlerde kilogram değerinin 20 doları aştığını belirten Engin, “Temel hedeflerimizden birisini “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” olarak belirledik. Bu yolda da tasarım, inovasyon, Ar-Ge ve markalaşmayı en kritik önceliğimiz haline getirdik. Birliğimizin gerçekleştirdiği ihracatta elde edilen kilogram başına birim fiyatlar da sektörümüzün yüksek katma değerli üretim ve pazarlama gücünün göstergesidir. Aynı zamanda Ar-Ge, inovasyon, marka ve moda konusundaki yapılan yatırımların bir sonucudur. Bu dönemde Birliğimizin suni sentetik dokuma kumaşlar ihracatında kilogram birim değeri 11,5 dolar, pamuklu dokuma kumaşlarda 12,7 dolar ve diğer dokuma kumaşlarda ise 22,5 dolar seviyesine yükseldi. Bundan sonra da Bursa başta olmak üzere ülke genelinde dış ticaret fazlası veren, kişi başı geliri yükselmiş, birçok alanda öncü olmayı başarmış ve küresel markalara sahip bir Türkiye idealiyle hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Bursa’da yer alan birlik merkezinde tek listeyle gidilen seçimde güven tazeleyen Pınar Taşdelen Engin’i Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ve sektör temsilcileri de yalnız bırakmadı.