Hekimoğlu Döküm’ün yeni tesisinin açılışı gerçekleştirildi

Osman ŞİŞKO



TRABZON - Trabzon istihdamına sürekli olarak katkıda bulunan Hekimoğlu Döküm bu fabrika ile kamyon, otobüs ve tırlara parça üretecek. Son teknoloji tesiste mevcut döküm fabrikalarında üretilen ürünlerin işlenmesi ve boya kaplaması CNC Makinalarının yardımıyla yapılacak. 100 kişiyi de burada istihdam edecek olan Hekimoğlu Döküm toplam çalışan sayısını 500’e çıkarırken yeni fabrikanın boyutu ise 10 bin m2 olarak belirlendi.

Hekimoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, “60 yıllık hikaye var burada. Babam Celil Hekimoğlu tarafından kurulan bir fabrika. Ulusoy ailesinin yanında motor tamircisiydi. 10 yıl kadar çalıştı. Müteşebbis olmaya karar verdi. Bir torna alıyor onunla borçlanarak büyüyor. Döküm fabrikası kuruyor. Trabzon’da çok ortaklı olarak dökümhane kuruyor. Bugün de bir fabrikamızı daha açtık. Şirkette 3 kardeş ortak olarak çalışıyoruz. Çok kurumsal olarak yönetilen bir firmayız. Temsil ve karar merciinde olsak bile tüm işlerimiz kurumsal olarak yapılıyor. Ciddi yönetim kadromuz var. 500 çalışanımız ile birlikte üretmeye devam edeceğiz. Hekimoğlu Döküm fabrikamız 15 bin ton yıllık döküm, 35 bin ton diğer fabrikamız. Burada da yılda 500 bin adet direkt montaja tırlara kamyonlara otobüslere parça üretiyoruz. 2021 yılında 43 milyon dolar ihracat yaptık. 627.firma olduk. Otomotivde Türkiye’de 61.olduk. Yüzde 80 ihracat yapıyoruz. Türkiye’ye sattığımız malların da çok büyük bir bölümü ihracata gidiyor. Avrupa’nın her tarafına mal satıyoruz. Bütün dünyada enerji krizi var. Elektrik faturamızı dün ödedik 21 milyon lira. Çok ciddi enerji maliyetlerinde artış var. Yaklaşık 25 megawatt kurulu kapasitemiz var. İki kat yatırım hakkı verildi. Startı verdik. 50 megawattlık güneş enerjisi yapmayı düşünüyoruz. Çok sıkıntılar çektik bürokrasiden dolayı. Herhalde Trabzon’a yaptığımız katma değerden dolayı mı bilmiyorum ama bu yatırımda inanılmaz destek aldık. Bundan çok gururlandık ailece. Arazinin alınmasından her türlü konuda destek gördük. Bu yeni tesisimizdeki asıl amacımız direkt olarak bitmiş ürün yapılacak, fabrikadan çıkan ürün anında montaja gidecek” dedi.