“Her belediye barınak kurup veteriner hekim istihdam etmeli”

Eray ŞEN

ADANA - Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, pandemi nedeniyle dünyanın gündemindeki hayvandan insana geçen hastalıklarla ilgili olarak veteriner hekimlerin önemli bir meslek grubu olduğunu söyledi. Sokak hayvanlarının sağlığının, kentte yaşayan insanların sağlığını doğrudan ilgilendirdiğini belirten Köse, “Sağlığımızı korumak için her belediye barınak kurup, yeterince veteriner hekim istihdam etmeli” dedi.

Ülkede et tüketimi için gerekli koyun, keçi, dana gibi hayvanların sayısı azalırken sokak hayvanlarının sayısının arttığını söyleyen Köse, bu durumun insan sağlığı açısından taşıdığı risklere dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her kentte nüfusun yüzde 10’u kadar sokak hayvanı yaşadığını ifade eden Köse, “Adana’nın nüfusunun 2 milyon olduğunu kabul edersek, kesin bir envanteri olmamakla birlikte yaklaşık 200 bin sokak hayvanı var diyebiliriz. Bunlar çok hızlı çoğalır, bir kedinin doğum yapacak duruma gelmesi altı, yedi aydır. 5199 sayılı yasa gereği hayvanları itlaf etmek mümkün değil, edilmemeli de zaten. İtlaf ve doğal ölümle hayvan sayısının artışının önüne geçemeyeceğimize göre kısırlaştırmanız gerekiyor. Bunu da ancak veteriner hekim yapabilir” diye konuştu.



Yasal mevzuata göre her belediyenin hayvan barınağı kurması gerektiğini belirten Köse, “Adana Büyükşehir Belediyesi’nin barınağı var, Seyhan Belediyesi küçük bir kısırlaştırma merkezi kurdu, Çukurova da biraz yapıyor ama başka hiçbir yerde hayvan barınağı yok. Yine Dünya Sağlık Örgütü diyor ki sokak hayvanlarının yüzde 70’ini kısırlaştırmaz iseniz, populasyonu sağlıklı tutamazsınız. Demek ki Adana’da 140 bin kısırlaştırma gerekiyor. Bunun için Adana Büyükşehir Belediyesi şu anda 18 olan veteriner sayısının dört beş katı daha veteriner hekim istihdam etmeli. Ayrıca her ilçe belediyesi barınak kurmalı ve yeterli sayıda veteriner çalıştırmalı. Bu şekilde hayvanların kısırlaştırılmasını sağlamalıyız. Aksi takdirde sokak hayvanlarından insanlara geçen hastalıklarla mücadele edemezsiniz” dedi. Köse, sağlıklı et tüketimi için her ilçeye ruhsatlı kesimhane kurulması ve her kesimhanede bir veteriner hekim olması gerektiğini de bildirdi.



“Pandemide aşıyı veteriner hekimler üretiyor”



Hayvanlardan insanlara 200-300 arası hastalık geçtiğini, insanların enfeksiyon kaynaklarının yüzde 65-70’inin hayvansal gıda kökenli hastalıklar olduğunu aktaran Köse, “Pandemiye yol açan virüs ile uğraşıyoruz. Bu pandemi bir viral enfeksiyondur ve hayvanlardan insanlara geçmiş bir hastalıktır. Viroloji ana bilim dalının olduğu tek fakülte veteriner fakültesidir ve viroloji profesörleri de sadece veteriner fakültelerinde vardır. Yani virüse en aşina meslek grubu biziz. Türkiye’de iki tane aşı çalışması en önde, ikisini de viroloji profesörü veteriner hekimler yapmak üzere. Türkiye’de ilk uygulamaya geçilecek aşı veteriner hekimleri tarafından üretilen aşılar olacak” dedi.

Köse, aşılama çalışmalarında veteriner hekimlerin sağlık sınıfı dışında tutulmasına ise “Filyasyon ekiplerinde doktor ve diş hekimleri yetmediği zaman veteriner hekimler görevlendirildi ancak aşılama yapılırken sağlık sınıfının dışında tutuldu. Eczacı kalfaları dahil sağlıkta çalışan her meslek grubuna aşı yapıldı, veteriner hekimlere yapılmadı” diyerek tepki gösterdi.