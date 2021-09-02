Hereke Nuh Çimento Kürek Takımı Türkiye şampiyonu oldu

KOCAELİ - Geçtiğimiz günlerde Türkiye geneli Kürek Şampiyonasında Kocaeli’yi temsil eden Hereke Nuh Çimento Kürek takımı, 16 kulübün katıldığı olimpik branşlarda yapılan yarışmalarda Fenerbahçe, Galatasaray, Şişecam ve ODTÜ gibi büyük kulüplerin arasında Küçük Erkekler kategorisinde takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Küçük Kızlar, Yıldız Erkekler ve Genç Erkekler kategorilerinde de Türkiye 3’üncüsü olarak büyük başarıya imza atıldığını belirten Kulüp Başkanı Necmi Can “Makedonya’ da yapılacak olan Balkan kürek şampiyonası için yıldız 2 tek ekibimiz, Mehmet Emin Sarıoğlu ve Eren Kırcı Türkiye Milli Takımına seçildi. Bu başarıda emeği geçen Yönetim Kurulumuz, teknik kadro ve sporcularımızın ellerine yüreklerine sağlık. Bizlere destek olan ve yardımlarını esirgemeyen Nuh Çimento San. A.Ş.’ ye ve Körfez Belediyesi’ ne teşekkür ederiz” dedi.