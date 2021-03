HGT Tarım ve PİMARGE, bio plastikten su tasarruf perlatörü üretti

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Birleşmiş Miletler (BM) Dünya Su Gelişim raporuna göre, dünyada 2.1 milyar insan temiz suya erişemiyor, her 10 kişiden 3’ü kirli su tüketiyor. Aynı rapora göre dünyada 263 milyon insan temiz suya erişmek için her gün evlerinden yarım saat uzaklıktaki yerlerden su taşıyor. 2025’e kadar dünya nüfusunun yarısının su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise her 90 saniyede, bir çocuk temiz suya erişemediği için hayatını kaybediyor. 2030’a kadar 700 milyon kişinin ise susuzluktan göç edebileceği tahmin ediliyor. Suyun önemine ve dünyadaki su sıkıntılarına dikkat çeken Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, “Yerkürenin yüzde 70’i sudan oluşuyor ancak bunun yalnızca yüzde 2,5’i tatlı su. Çoğunluğu Sahra Altı Afrika’da olan 263 milyon insan temiz suya erişmek için her gün evlerinden yarım saat uzaklıktaki yerlerden su taşıyor. 159 milyon kişi su ihtiyacını yüzey sularından karşılıyor ve 2,1 milyar kişi temiz su imkanından yoksun” dedi.

“Suya can katıyoruz”

İklim değişikliği, endüstriyelleşme ve nüfus artışının dünya genelinde su kaynaklarının etkin kullanımının önemini artırdığını ifade eden Şamil Tahmaz ‘‘Su hazinedir. Bu hazineyi korumak için tasarruf edelim. Pimtaş Plastik olarak, suyun tasarrufu için yeni bir ürün ürettik'' dedi.

Yıllık 400 ton su tasarrufu

Pimtaş’ın kuruluşlarından HGT TARIM ve PİMARGE işbirliği ile su tüketiminde tasarruf sağlamak için su tasarruf perlatörü üretildiğini belirten Şamil Tahmaz, “Günlük 2 saat sürekli kullanılan bir muslukta yıllık 300-400 ton arasında su tasarrufu yapıyor. 1 yılda sebze ve meyveleri açık musluk altında yıkanan sudan 16 ton su tasarrufu etmemizi sağlıyor. Dişlerimizi fırçalarken açık bıraktığımız musluktan 1 yılda 10,5 ton su tasarruf edilmesine yardımcı oluyor. Tüm bu istatistikler 1,5-3 bar su basıncına göre hesaplanmıştır” açıklamasını yaptı. Perlatör sayesinde herhangi bir kimyasal işleme gerek kalmadan doğada kompost işlem de yapılabileceğini söyleyen Tahmaz, “Suyu korumak yaşamı korumaktır. Tasarruf edeceğimiz her su damlası, dünyanın başka bir yerinde yaşamın tek kaynağı olabilir” dedi.