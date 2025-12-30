'Hiçbir özelliği olmayan' köyde kira inat sonrası arttı: Muhtar duruma el attı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç Köyü’nde gerçekleştirilen köy kahvesi ihalesi, fıkra gibi gelişmelere sahne oldu. Köy muhtarı Aziz Koç’un yürüttüğü kiralama ihalesinde, beklenen bedelin kat kat üzerine çıktı.

İhalede inatlaşma çıktı

Muhtarlık tarafından hazırlanan açık ihale sürecinde teminatlar alındı. İhale günü köyden dört kişi katılım sağladı. Katılımcılar arasında yaşanan rekabet, kısa sürede inatlaşmaya dönüştü.

126 bin liralık kira

Aylık kirasının 15 ila 20 bin lira seviyesinde olması öngörülen köy kahvesi için teklifler hızla yükseldi. İhale sonunda aylık kira bedeli 126 bin liraya kadar çıktı. Bunun üzerine muhtar Aziz Koç devreye girerek ihaleyi iptal etme kararı aldı.

İhale öncesinde köy kahvesinin aylık kira bedelinin 4 bin lira olarak belirlendiği öğrenildi.

"Sahilde bile bu paraya dükkan yok"

Ntv.com.tr’ye konuşan muhtar Aziz Koç, sürece ilişkin "Açık ihale yaptık, Çanakkale sahilde kordonda bile bu paraya dükkan yok. 10 bin lira teminat alarak ihale yaptık" dedi.

"Köyün bir avantajı yok"

Köyün turistik ya da ekonomik anlamda öne çıkan bir özelliği bulunmadığını dile getiren Koç, Bayramiç Köyü’nün gastronomi, doğa sporları veya doğal cazibe açısından herhangi bir avantajı olmadığını söyledi.

Koç açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“İhaleye 4 köy sakini katıldı. İhale anında aralarında rekabet oluştu ve ihale fiyatı inatlaşmadan ötürü 126 bin liraya kadar yükseldi. Ancak ödeme kabiliyeti ve işletmeden böyle bir gelir elde edemeyecekleri için ihale iptal oldu.”

"Parayı peşin ödeyeceğim"

İhaleye Şaban Bülbül, Ersan Babadağlı, Turgay Coşar ve Yalçın Özbek’in katıldığı, inatlaşma sonucu en yüksek teklifi Yalçın Özbek’in verdiği belirtildi. Özbek’in, yıllık toplam kira bedeli olan 1 milyon 512 bin lirayı peşin ödeyebileceğini iddia ettiği öğrenildi.

Muhtar Koç, köy kahvesinin ilerleyen süreçte yeniden ihaleye çıkarılacağını ifade etti.