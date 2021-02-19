Hindistan Türk elmasına GDO analizi istiyor

ISPARTA - Isparta Ticaret Borsası tarafından elma ihracatında Hindistan pazarına yönelik gerçekleştirilen Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Aysun Ergezer, Mumbai Ticaret Müşaviri Hüseyin Aydın, Tarım İl Müdür Yardımcısı Uğur Turgut ve Gıda Kontrol Müdürü Aydan Işıldar ile ihracatçıların katıldığı online toplantı düzenlendi. Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, son dönemde Isparta ürünlerine katma değer sağlamak için yeni pazarlar aradıklarını belirtti. Bu kapsamda 2019 yılında Hindistan’a ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Adar, şunları kaydetti; “Özellikle Isparta Elması Hindistan’da büyük ilgi gördü. Firmalarımız bu süreci iyi değerlendirerek ihracat hacimlerini hızla artırdı. Ancak 2020 yılı sonu itibariyle Hindistan elma ithalatında GDO analiz zorunluluğu uygulamaya başladı. Yapılan girişimlerle bu durum 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendi. Ancak bu tarihten sonraki sevkiyatlarda GDO analizi aranmaya devam edilecek.’’

Isparta Ticaret Borsası olarak üye ve ihracatlarının önündeki bu engeli kaldırabilmek ve firmalarının bundan sonraki süreçte izlemesi geren yol haritasını belirleyebilmek için çalıştıklarını ifade eden Adar, şöyle devam etti.

“ Yapılan değerlendirmeler sonucu Hindistan tarafının GDO analiz talebi devam edecek görünüyor. Şu anda bu analiz en yakın Antalya’da yaptırılabiliyor. Bu da ihracatçılarımızın 3 gününe mal olacak. İlimizde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Kontrol Laboratuvarı analiz için gerekli yetkinliğe sahip ancak gereken cihazın temin edilmesi gerekiyor. Küresel ticarette söz sahibi olmak istiyorsak bu hizmeti ilimizde vermeye başlamamız gerekiyor.’’