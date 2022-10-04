Hisar İçi Projesine ‘Tarihi’ Ödül

BURSA (DÜNYA) Osmangazi Belediyesi, ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi’ ile Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda jüri özel ödülünün sahibi oldu. Bu yıl 34 üye belediyeden 67 projenin katıldığı yarışmanın ödül töreni İstanbul Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Düzenlenen törende ödülü teslim alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediyelerin asli görevlerinden olan temizlik çalışmaları gibi, tarihi mirasın ayağa kaldırılıp yaşatılması çalışmaları da, bizim rutin çalışmalarımızdan biri haline geldi. Bu çalışmalarımızın değer görmesi, ödüle layık görülmesi, çalışmalarımızda bize moral ve motivasyon oluyor. Bizleri heyecanlandırıyor” dedi.

Osmangazi yaşayan bir tarih

‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesinin tarihi miras çalışmaları içerisinde büyük bir yer kapladığını belirten Başkan Dündar, “Bursa Hisarları ecdadımızın boş bir arazi üzerine otağını kurmadığının, kendi gayretinin ve inancının gücüyle nice aşılmaz görünen burçlara bayrağını taşıdığının da bir nişanesidir. Bu bakımdan Hisar İçi’ni koruma altına almak demek, ecdadımızla aynı ruh iklimini ve karakterini de taşımak demektir. Müzeler, sanat atölyeleri, butik oteller, bahçe restoranlar, arkeopark projeleri ile Hisar İçi’nin hayat dolu bir sosyal ortama kavuşmasının hazırlığını yapıyoruz. Çünkü her medeniyetin dünya tasavvurunun hayat bulmuş hali şehirlerdir. Bu anlayış ile Osmangazi’yi yaşayan bir tarih olarak görerek, tarihi dokuyu insan nefesinin değeceği bir anlayışla ayağa kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.