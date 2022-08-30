Hisarcıklıoğlu: İhracat rotanızı ABD'ye çevirin

BURSA (DÜNYA) - Bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) meclis salonunda şehirdeki borsa başkanları ve meclis üyeleri ile istişare toplantısında buluştu. İlk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen Bursa İstişare Toplantısı’nda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak başladı. Burkay ayrıca “tarihi seviyelere ulaşan enflasyon tüm dünyanın sorunu oldu. Gerek iç Pazar gerekse ihracat yaptığımız ülkelerde daralmaya neden oldu. Üretimin ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve iş dünyasına liderlik etme gayretindeyiz. Özellikle pandemi döneminde sektörlere can suyu veren projelerimizle oda ve borsalar ne işe yarar sorusuna cevap verdik. Ülkemizin konumu ayrı bir anlam kazandı. Bir çok firma Türkiye gibi daha yakın yerleri seçmeye başladı. Ülkemizin stratejik konumu, lojistik altyapısı ve işgücü önemli bir avantaj” dedi.

“Yeni yatırım alanları gerekli”

BTSO'nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Burkay ayrıca “Mevcut sınırlı alanlarımıza karşın kent ekonomisine yüzde 46’ya ulaştı. Marmara havzasında yeni yatırım alanlarının oluşturulması gerekmektedir. Firmalarımızın ölçek ekonomisine uygun yeni yatırım alanları ile desteklenmesi gerekmektedir. Şehrin içinde kalan fabrikaların daha düzenli bir hale getirilmesi Bursa’yı daha sürdürülebilir hale getirecektir. Ayrıca TOGG ve batarya merkezi ile bir üs olan Bursamızdan bir de lojistik merkezi kazandırmak istiyoruz. Bursamızın dış ticaret hacmini 40 milyar doların üzerine çıkarma gayretindeyiz” diye konuştu.

“Gereken adımların farkındayız”

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ise selamlama konuşmasında, “Mevcut durumda dünyada ekonomisi etkilenmeyen yer kalmadı. Salgının arz talep dengesinde yarattığı şok birçok akşama ya neden olurken hayatımıza da yeni teknolojik araçlar soktu. Ticaret tüm mekanizmalarıyla dönüşmeye başladı. Bursamızın da yeni ticari düzende enerji tarım ve savunma alanlarında gereken adımları atması gerektiğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

“Sıkıntılar yaşıyoruz”

Rifat Hisarcıklıoğlu ise, toplantıya katılan oda ve borsa başkanlarını takdim ettikten sonra yaptığı konuşmada “Son dönemde dünyada yaşamadığımız işleri yaşadık. İş dünyasının etkilenmemesi mümkün değil. Özellikle pandemi döneminde bütün oda ve borsa başkanlarımız üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Rusya ve Ukrayna Savaşı’ndan da en çok etkilenen ülkelerden birisiyiz. Bizim görevimiz anayasadaki çizgiler kadardır. Üyelerimizin dert ve sıkıntılarını yetkililere iletmekten başka görevimiz yok. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Girdi maliyetlerindeki artış, krediye erişim sıkıntısı, yüksek enerji fiyatlarını her gün konuşuyoruz. Yeni kredi ve KGF için çalışıyoruz, kredi limitleri için sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sorunları aktardılar

Hisarcıklıoğlu ayrıca, “Bir ay önce sayın cumhurbaşkanımıza bir ekonomi şurası yapmak istediğimizi ilettik. Ekonomiden sorumlu 8 başkanla 365 oda ve borsa başkanı Fuat Oktay başkanlığında bir araya girdi. İhracatçı üyelerimizin sıkıntısını çözmek için de merkez bankası başkanımızı bir araya getirdik. Birinci ağızdan sorunları aktardılar. Kamu bankalarının kapanan kredileri konusunda gelen sıkıntılar konusunda da 7 saatlik toplantıda bizzat kamu bankası yöneticilerine anlattı. Bizim görevimiz burada başlayıp burada bitiyor” diye konuştu.

“Satıcı ile alıcıyı buluşturduk”

Bursa’nın çok önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Elimizden geldiğince Bursa’ya hizmet etmeye çalıştık. İnşallah 29 Ekim’de sizlerle birlikte TOGG'un açılışını da yapacağız. Mart ayından itibaren de Bursamızın yollarında otomobilimizi göreceğiz. Biz ihracat konusunda ABD gibi bir pazarı yok saydık. 2010 yılında bir proje geliştirdik. Türkiye’nin ihracatta var olmadığı yerlerde ticaret merkezi açalım dedik. Bizi aradan çıkarıp yaptılar ama olmadı. sonra bize geldiler biz de ilk merkezi ABD’ye açtık. Ve oraya gidecek üretici ile alıcıyı buluşturduk. Onlara pazarın açılması için oluşacak farklı yollar bulduk. Bir çok üreticimize oranın kapılarını açtık. Orada herkes için fırsat var. Ne olur bursa olarak orada yer alın. Yer alın ki fırsatlar ayağınıza gelsin” diyerek sözlerini noktaladı. Toplantının kalan kısmı basına kapalı yapıldı.