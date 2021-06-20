Hisarcıklıoğlu’ndan ‘Yeşil Mutabakat’a uygun üretim çağrısı

M. Rıdvan CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kütahya’da iş dünyasının taleplerini dinledi. KUTSO’da gerçekleştirilen toplantının ardından Yeşil Mutabakat ile ilgili önemli mesajlar veren Hisarcıklıoğlu, sanayi ve işletmelerin çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik için mutabakata uygun üretime yönelmeleri gerektiğini söyledi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kütahya ve ilçelerinde iş dünyası ile buluştu. Tavşanlı, Emet, Simav ve Gediz gibi ilçe ziyaretlerinin ardından Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KUTSO) gerçekleştirilen toplantıda Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İş dünyasının talep ve sorunları ile önerilerini de dinleyen Hisarcıklıoğlu, pandemi sürecine rağmen sanayinin büyümeye devam ettiğine vurgu yaptı. İhracatta da artışın sürdüğüne değinen Hisarcıklıoğlu, yıl sonunda toplam ihracatın 200 milyar doları aşacağını ifade etti.

KUTSO’dan “Yabancı Kütahya’yaya yönlendirilsin” talebi

Yeşil Mutabakat’ın Türkiye için çok önemli olduğunu da belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, iklim değişikliğiyle mücadelede sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımına dikkat çekti. Çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması için sanayicilerin ve işletmelerin mutabakata uygun üretime yönelmeleri gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, ticaret ve sanayi odalarının da gerekli hassasiyeti göstererek bu konuda çalışma yapmalarını beklediğini söyledi. Toplantıda konuşan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ise Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi sunarak, yatırımcıların Kütahya’ya yönlendirilmesi talebinde bulundu. Özotraç, TOBB öncülüğünde başlatılan ve Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden meslek lisesine ilişkin de bilgi vererek, staj ve iş garantili, yüksek kalitede bir eğitimin hedeflendiğini, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın oluşturulması amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.