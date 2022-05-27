Hisarlar Makina, yeni fabrikasını üretime aldı

Tülay TAŞKIN



ESKİŞEHİR - Hisarlar Grup olarak geçmişten bugünlere uzanan ürün geliştirme kabiliyeti ve yenilikçilik anlamında geleceğe dair hedeflerine ulaşabilmek amacıyla büyümeye dönük yatırımlara hız verdiklerini söyleyen Genel Müdür Sedat Arı, kapasite artırma çalışmaları kapsamında yeni fabrika yatırımını gerçekleştirdiklerini belirtti. Sedat Arı, yatırımlarıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Hisarlar olarak geleceğe dair temel stratejimizi, mükemmellik ve inovasyon ile öngörülen stratejik hedeflere ulaşmak, diğer bir deyişle müşteri ve değer odaklı “sürdürülebilir ve karlı büyüme” olarak belirlemiştik. Ülkemizde çok sayıda metal işleyen tesis bulunmasına rağmen, özellikle iş makineleri, raylı sistemler, savunma ve benzeri teknoloji yoğun sektörler için üretme kapasitesi; teknoloji, vasıflı işgücü, bilgi birikimine dayalı üretim süreçleri ile endüstriyel tasarım ve ürün geliştirme yeteneğine bağlıdır. Bizler de bunu başarabilmek için hem kapasite artırımı hem de verimlilik ve de kalite iyileştirici ileri teknoloji içeren ciddi bir yatırım sürecini başlatmıştık. Bunun için bir yatırım projeksiyonu çıkararak, 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrikamızda makina yatırımlarını büyük ölçüde tamamladık. Nisan ayı başında üretime aldığımız yeni fabrikamız ile birlikte toplam faaliyet sahamız 112 bin metrekareye, toplam kapalı üretim alanımız ise 63 bin metrekareye ulaşmış oldu.”

Yeni üretim tesislerinde kaynaklı imalat olarak yeni gelecek işlere başladıklarını anlatan Sedat Arı, “Yeni yatırımla birlikte yıllık 30 bin ton saç işleme kapasitesine ulaşarak, 200 kişinin üzerinde yeni istihdam yaratacağız. Yeni yatırımlarla artırdığımız kapasitemizle ilerleyen zamanlarda kendi ürünümüze dönmeyi, kendi markamızla yeni ürünler çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Yeni fabrika sayesinde artan kapasiteyle yeni pazarlara ulaşacak.



Avrupa’da iş makinaları, raylı sistemler ve tarım makinaları üreticileri arasında ilk 5’te yer aldıklarını ve marka olmuş bir firma olduklarını açıklayan Sedat Arı, Hisarlar olarak iş makinaları, tarım makinaları ve raylı sistem komponentlerinin tamamen OEM üreticisi olduklarını belirtti. Arı, “Üretim yaptığımız Avrupa’daki firmalar da Avrupa’nın en büyükleri. Biz o firmaların parçalarını üreten bir üretim firmasıyız. Tüm çelik bileşenlerini üretiyoruz, onlar orada montajını yapıp, nihai ürün olarak müşterilerine veriyor. İleriki dönemde onların üretimlerini, onların markasıyla yapıp vermeyi planlayabiliriz” bilgisini verdi.



Eskişehir’de en çok ihracat gerçekleştiren firmalar arasında ilk 10’da yer aldıklarını ve 25 ülkeye ihracat yaptıklarını açıklayan Sedat Arı, yeni üretim tesisleriyle birlikte artan kapasite sayesinde yeni pazarlara ulaşacaklarını belirtti. Arı, Almanya, Fransa, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Norveç ve İtalya’ya iş makinaları, raylı sitemler OEM bileşen ve komponentleri ihracatı yaptıklarını, ayrıca; Japonya, Polonya, Rusya, Finlandiya, Ukrayna, Fas’ın aralarında bulunduğu ülkelere de tarım makinaları ihracatını gerçekleştirdiklerini belirtti. Sedat Arı, iş ortaklarına yüksek kalite, zamanında teslimat ve tasarım desteği vererek müşteriler için önemli bir çözüm ortağı olduklarını da sözlerine ekledi.