Hisarlar Makine yeni oluşumla birlikte, yatırımlarla büyüme planlıyor

Tülay TAŞKIN



ESKİŞEHİR - Hintli Mahindra & Mahindra Grubu’nun sahip olduğu hisselerini Türk yatırımcılara sattığını ve şirketteki hisse devrinin geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştiğini belirten Hisarlar Makina’nın CEO’su Sedat Arı, Eskişehir’in köklü şirketlerinden olan Hisarlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin, yeniden Türk yatırımcılarının olduğunu söyledi.

Hisarlar Grubu’nun kurulduğu 1973 yılından itibaren sektörün ilklerini üreten bir firma olarak tarım ve iş makinaları komponentleri ile kabin üretimi yaptığına değinen Arı, tüm tecrübe ve deneyimlerini son teknoloji alt yapı yatırımlarıyla sürdürerek, sektörün öncü firmaları arasındaki yerini daha da pekiştireceklerini belirtti. Sedat Arı, yurtiçi ve yurtdışında, sektörün en büyüğü iş makinaları, traktör, tarım makinaları, savunma sanayi ve araç üstü ekipman üreticisi firmalara, Orijinal Ürün Üreticisi (OEM) olarak üretim yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Avrupa’da iş makinaları OEM üreticileri arasında ilk beşte

Hisarlar olarak, iş makinalarının tamamen alt üstlenicisi olduklarını belirten Sedat Arı, “Avrupa’da iş makinaları üreticileri arasında ilk 5’te yer alan, marka olmuş bir firmayız. Üretim yaptığımız Avrupa’daki firmalar da Avrupa’nın en büyükleri. Biz o firmaların katma değerli parçalarını üreten bir OEM üretim firmasıyız. Tüm metal fabrikasyon kompenentlerini üretip, gönderiyoruz” dedi.

İhracatın yüzde 90’a yakınını Almanya, Fransa, Avusturya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Norveç ve Finlandiya’ya yapan Hisarlar Makine ayrıca, Japonya, Polonya, Rusya, Ukrayna, Fas’ın da aralarında bulunduğu 25 ülkeye satış gerçekleştiriyor. Arı, “yüksek kalite, zamanında teslimat, tasarım desteği verdiğinizde dünyanın önde gelen firmaları stratejik ortak olarak zaten sizi tercih ediyor ve iş birliklerini devam ettirmek istiyorlar. Global kriz ve pandemi sonrası Çin’deki krizin etkisi, Türkiye’ye yeni iş hacimlerinin artması anlamında pozitif yansıdı. Bu durum kaliteli ürün yapan Türk firmalarının yeni pazarlar oluşturması adına fırsat yarattı ve an itibariyle biz de bunun pozitif etkilerini görmekteyiz” diye konuştu.

Eskişehir’de en çok ihracat gerçekleştiren firmalar arasında ilk 10’da yer aldıklarını söyleyen Arı, “TİM verilerine göre, Hisarlar olarak 2020 yılında Eskişehir’de en fazla ihracat gerçekleştiren 10 şirket arasındayız. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle TİM tarafından verilen ihracatın şampiyonları ödülümüzü aldık” açıklamasında bulundu.

“Bu yılı 350 milyon lira ciroyla kapatacağız”

Katma değerli OEM üretimleri ile 2021 yılını 350 milyon TL ciro ile kapatacaklarını anlatan Sedat Arı, şöyle dedi: “Ürettiğimiz katma değerli ürünler ve yüzde 80 ihracatımız ile firmamız sürdürülebilir bir yapıyla ve güçlü finansal rasyolarla emin adımlarla hedeflerine ilerlemektedir. Türkiye’nin ilk tarım makinaları Ar-Ge merkezini faaliyete geçiren firmamız, güçlü Ar-Ge altyapısı ve tasarım kabiliyetleri ile stratejik ortaklarımıza know how desteği veren ekibiyle, paydaşlarımız ve müşterilerimiz için durmaksızın çalışmaktadır.”

6 milyon Euro’luk yatırıma başlandı

Devir sonrası büyümeye dönük yatırımlara hız verdiklerini ve kapasite artırma çalışmaları kapsamında Eskişehir İmişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika yatırımına başladıklarını anlatan Sedat Arı, yatırımlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Mevcut ciromuzu iki katına çıkarmak istiyoruz. Bunun için kısa ve orta vadeli yatırım planı hazırladık. 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni bir fabrika yatırımına başladık. 2022 yılında yatırımı realize etmiş olacağız. Bu fabrika ile birlikte toplam faaliyet sahamız 117 bin metrekareye, toplam kapalı üretim alanımız ise 70 bin metrekareye ulaşmış olacak. 2022 yılı Ocak ayında yeni fabrika binası bitmiş olacak. Otomasyon altyapılı teknolojik bir fabrika kuruyoruz. Ortalama 150 kişilik yeni istihdam yaratacağız. 6 milyon Euro’luk yeni fabrika yatırımı ile kapasitemizi iki katına çıkararak, mevcut ciromuzu 50 milyon Euro seviyelerine yükseltmeyi planlıyoruz.”

Hisarlar Makine olarak, yıllık 12 bin ton sac hammadde işlediklerini söyleyen Sedat Arı, “2022 yılı için 16 bin ton, kapasite artışından sonra da 24 bin ton sac işleme kapasitesine ulaşmış olacaklarını’’ bildirdi. Arı, halihazırda iş makinaları metal fabrikasyon ile birlikte diğer faaliyet alanı olan tarım makineleri OEM üretimi tarafında yıllık 8 bin adet makine üretim kapasitesine sahip olduklarını da açıkladı.

Mevcut işlerini geliştirmeyi planladıklarını ve daha katma değerli ürünlere yönelmeyi hedeflediklerini açıklayan Arı, “tüm dünyada elektrikli araçlara ciddi bir yönelim var. Yeni konjonktürde bizim müşterilerimiz de teknolojisi yüksek, elektrikli araç entegrasyonuyla ilgili dönüşüm içerisindeler. Biz de mevcut iş modelimizi de destekleyen, dünya standartlarına uygun yeni projelerimizi, stratejik ortaklarımızla birlikte planlamaktayız” bilgisini verdi.