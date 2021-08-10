Hisarmak, her yıl yüzde 25 büyüme hedefliyor  

Ali ESKALEN



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş’ın önde gelen şirketlerinden Hisarmak Makine, her yıl yüzde 25 büyüme ve yüzde 30 ciro artışı hedefliyor. Tekstil makineleri, boyahane, buhar kazanları ve torna tesviye işlerindeki deneyim ve tecrübelerini 2015 yılında, iş insanı Yusuf Akarca’nın himayesinde, Gaffar Akarca ile hayata geçiren Hisarmak Makine Enerji Kurucu Ortağı ve Şirket Müdürü Mustafa Topal, üretimden kazandıklarını yatırıma aktardıklarını söyledi. Buhar kazanları, buhar jeneratörleri, akışkan yataklı yakma sistemleri, kızgın yağ kazanları, sıcak su kazanları, baca ve filtre sistemleri, su yumuşatma sistemleri, yardımcı ekipmanlar, LPG Tankı ve özel tank imalatlarında “Hisarmak” markasına önem kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Mustafa Topal, kömür fiyatlarındaki artışa ve çevresel sorunlara bağlı olarak talebin doğalgaza yönelmesiyle birlikte doğalgazlı imalatlara ağırlık verdiklerini kaydetti.

Enerji sektörüne yoğunlaştı

Son dönemlerde enerji santrallerine yoğunlaştıklarını anlatan Topal, gerek imalat, gerek revizyon ve gerek kısmi imalat olarak anahtar teslim çalıştıklarını vurguladı. İlerleyen dönemde kalorifer kazanları da imal etmeyi planladıklarını, bunun için yeni bir yer planlarının bulunduğunu belirten Topal, Türkiye’nin en önemli sorununun dış ticaret açığı olduğunu, bu açığı kapatacak panzehrin ise ihracat olduğunu vurguladı. Topal, “Ülkesini, memleketini seven şirket olarak yapacağımız her ihracatın ülkemiz için öneminin bilincindeyiz. Bu nedenle sadece iç piyasa ile yetinmiyor, yeni pazarlar arıyoruz. Bu kapsamda 4 yıl önce başladığımız ihracatla, 10 ülkeye ulaşıyoruz. İhracat odaklı imalat için de Ar

“Yurt dışı fuarlar radarımızda”

Rakip ülkelere karşı gerek kalite gerekse fiyat konusunda üstünlük sağlamanın önemine vurgu yapan Mustafa Topal, “Bunun için sektörümüzdeki tüm yenilikleri yakından takip ediyor, kalite belgeleriyle de bu işteki ustalığımızı tescil ettiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışında sektörümüze ilişkin hiçbir fuarı kaçırmıyoruz” dedi. Mustafa Topal, şu anda başta Özbekistan, Kazakistan, Mısır, Suudi Arabistan olmak üzere 10 ülkeye yaptıkları toplam 2-3 milyon dolar civarında olan yıllık ihracatlarını yeterli bulmadıklarını, daha fazlası için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.