Hitachi Astemo Türkiye’den kadına destek

BURSA - Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu'nun düzenlediği 4. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. ‘Hayat Birlikte Güzel’ mottosuyla organize edilen zirvede, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Fark Labs & Arya WIP Kurucusu Ahu Serter ile birlikte konuşmacı olarak yer alan Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Murat Bayram, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerine imkan tanımak amacıyla aktif olarak çalışmalar yürüttüklerini belirten Bayram, “Kadınların eğitimden sanata, bilimden siyasete kadar yaşamın her alanında güçlenmesi büyük önem taşıyor. Bunun bilinciyle, kadın istihdamının artırılması ve kadınların ekonomik olarak özgürlüklerine kavuşması adına her türlü çalışmaya tam destek veriyoruz ve çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Mesleğim Geleceğim projesi ses getirdi"

Kadınların ekonomik yaşamın içinde daha fazla yer alabilmelerini sağlamak amacıyla küresel düzeyde en önemli girişimlerden biri olan WEPs’i imzaladıklarını belirten Bayram, kadına yönelik çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini kaydetti. Bayram, bu doğrultuda sosyal sorumluluk projesi olarak başlattıkları “Mesleğim Geleceğim” projesine de değinerek, “Projemizi kız çocuklarının mesleki eğitime yönlendirilmesi, iş yaşamı ve sosyal hayatta daha da güçlenmesi amacıyla, Türkiye’ye rol model olması hedefiyle başlattık. Meslek seçiminde toplumsal cinsiyet kalıplarından kaynaklanan ön yargıların yıkılması, kız ve erkekler için fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekilmesini amaçladık. ‘Kızını meslek okuluna gönder, mesleği geleceği olsun!’ sloganıyla hayata geçirdiğimiz projemizin oldukça güzel sonuçları oldu” diye konuştu.

“Örnek projelere imza atıyoruz”

“Kadınların daha da güçlendirilmesi için hep birlikte el ele vermeliyiz” diyen Bayram, şöyle devam etti: “Gerek kurum içi gerekse toplumsal eşitliğe yönelik uygulamalarımızla örnek projelere imza atıyoruz. Hitachi Astemo Türkiye olarak bu konuda elimizden gelen her türlü çalışmaya dahil olmaya hazırız. Bu konuda iş birliklerine açığız. Kadın istihdamının artması adına şirket olarak sorumluluk almaya devam edeceğiz. Artık hepimizin bildiği klişeleşmiş kalıplardan ve cinsiyetçi kodlardan kurtularak farklılıkları fırsata çevirmeliyiz.Hayatı hep birlikte çok daha güzel hale getirmek bizlerin elinde. Unutmayalım ki, hayat birlikte güzel.”