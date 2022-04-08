Hitit Üniversitesi, mutfakta hava kalitesini artıran “akıllı aspiratör” geliştirdi

ÇORUM - Doç. Dr. Mehmet Fatih Işık’ın danışmanlığında, Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencisi Abdurrahman Emekçi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK-2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında desteklenen “Aspiratörler için Bulanık Mantık Tabanlı Kapalı Döngü Kontrol ve Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi" konulu yüksek lisans tez çalışması tamamlandı.

Mutfakta hava kalitesini arttırmak için tasarlanan “Akıllı Aspiratör” ile ilgili bilgi veren Hitit Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Işık, “Günümüzde kullanılan mevcut aspiratörler, tamamen kullanıcıların gözlemlerine göre manuel olarak çalıştırılmaktadır. Çoğunlukla aspiratörlerin sabit kademede çalıştırılma ihtiyacı hissediliyor. Daha sonra kişinin gözlemlerine dayanarak kademe sayısı yükseltilerek veya azaltılarak motorun hızı ayarlanıyor. Özellikle evlerde mutfaklarda bu şekilde tam olarak giderilmeyen koku, pencere ve kapı açılarak daha hızlı şekilde bertaraf edilmeye çalışılıyor. İşte bu sorunu çözmek için hazırladığımız proje kapsamında tamamen otonom çalışan bir akıllı aspiratör geliştirdik. Bizim tasarladığımız sistemde bunlar hem bir otonom halinde yapılacak diğer taraftan uyarı ve ikaz sistemiyle bir nevi kişi uyarılmış olacak. Hava kalitesi istenilen seviyeye gelindiği andan itibaren otomatik olarak aspiratör kapanacak ve bu şekilde güzel bir hava kalitesine sahip ortam ortaya çıkmış olacak” dedi.

“6 farklı sensörle hava kalitesi kontrol altında”

6 farklı sensörle otomatik çalışma özelliğine sahip olduğuna işaret eden Işık, “Aspiratöre yerleştirilen 6 farklı sensörle ortamın hava kalitesi sürekli kontrol altında tutuluyor. Bu sensörlerden elde edilen veriler, bulanık mantık tabanlı olarak işlenerek aspiratörün motor hızı ayarlanıyor. Bu sistem, enerji anlamında da ciddi bir tasarruf sağlamış oluyor. Çünkü normalde piyasadaki mevcut aspiratörler sabit devirlerde çalıştırılırken ister istemez tüketilen enerji de sabit bir şekilde olmakta ve kademe sayısı arttığı zaman kullanılan enerji değeri de artış göstermektedir. Bizim yaptığımız sistemde kademe sayıları hava kalitesine göre değerlendirildiği için burada enerji anlamında da bir tasarruf ortaya çıkmış oldu” diye konuştu.

“Ürünümüzün piyasaya sürülmesi noktasında bir çalışma içindeyiz”

Hitit Üniversitesi’nin “makine ve imalat teknolojileri” alanında ihtisaslaşan tek üniversite olarak, “akıllı aspiratörün” piyasaya kazandırılması için çalışma başlattıklarını bildiren Doç. Dr. Işık, sözlerine şunları ekledi: “Bu alanda ülkemizde ve bölgemizde gerçekten çok büyük firmalar var. Bu firmalarla işbirliği yaparak ürünümüzün piyasaya sürülmesi noktasında bir çalışma içindeyiz. Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün girişimleri sayesinde bu yolda ilerliyoruz. İstiyoruz ki bu ürünümüz prototip olarak kalmasın. Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan tek üniversiteyiz ve bu ürünü de bu alan içinde değerlendirerek ve sektöre kazandırarak bölgemize ve ülkemize ciddi bir katkı sunmuş olacağız. Bu cihazımızda kullandığımız sensörler piyasa fiyatları uygun. Dolayısıyla bu cihaz çok cüzi fiyatlara mal oldu. Yaklaşık 400-500 TL gibi maliyeti var. Dolayısıyla bu yönüyle de cazip.”