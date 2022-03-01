HKTM A.Ş.’de üst düzey transfer

KOCAELİ - HKTM A.Ş. HKTM 2025 vizyon ışığında belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda üst yönetim yapısında önemli bir organizasyonel değişikliğe büyük bir transfere imza attı. Hareket ve kontrol sektörünün deneyimli ismi Necip Çayan, Proje Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak HKTM A.Ş. bünyesine katıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu Çayan, kariyerine 1998 yılında Sayısal Grafik firmasında Ürün Yöneticisi olarak başladı. 2000-2005 yılları arasında Bosch Rexroth firmasında Proje Satış Mühendisi, 2005-2008 yılları arasında yine aynı firmada İş Geliştirme Müdürü olarak görev yaptı. Bosch Rexroth kariyerinin ardından 2008 yılında Parker Türkiye Organizasyonunda Teknik Satış Yöneticisi olarak görev alan Çayan, 2015-2017 yılları arasında aynı firma çatısı altında İş Geliştirme Müdürlüğü, 2017-2022 yılları arasında da Grup Satış Müdürlüğü görevini üstlendi.