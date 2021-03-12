HKTM, Met Didactic ile eğitim sektörüne girdi

Sabiha TOPRAK



KOCAELİ - Hareket eden ve kontrol edilmesi gereken tüm sistemlerde teknolojik ürün imalatı ve projeler geliştirerek, ülke ve dünya çapında önemli projelere imza atan HKTM, 1992’de kurulan “Modül Öğrenim Araçları Tic. Ltd. Şti’ni” (Met Didactic) bünyesine katarak, firmanın teknik eğitim içeriği oluşturma, eğitim setleri tasarlama gibi faaliyetlerinin yayın haklarını ve fikri mülkiyet haklarını satın aldı. Dünyada endüstriyel hareketin kontrol teknolojileri merkezi olma hedefiyle üretmeye devam eden HKTM, Met Didactic olarak yeni kurumsal kimliğiyle faaliyetlerini zenginleştirecek.

HKTM’nin, Met Didactic ile eğitim sektöründe yer alacağını söyleyen HKTM Genel Müdürü İlham Çelebi, sektörün özgün bilgileriyle donanmış personel yetiştirme sürecinin öneminin altını çizdi. Met Didactic’in faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Çelebi, şunları kaydetti: “Mesleki eğitim araç, süreç ve içeriği oluşturma, mesleki ve teknik kitapların basımı, dağıtımı ve e-kitap çalışmaları, sektörlere ve firmalara özel “Teknoloji Oryantasyon Merkezi” kurulumu, mesleki ve teknik konularda sanayi çalışanlarına dönük kurs ve seminerler, artırılmış gerçeklik ile isteğe ve sektöre göre özelleştirilmiş uzaktan erişimli teknik eğitim sistem ve süreçleri geliştirmek Met Didactic’in misyonları arasındadır.”

Eğitimi yeni teknolojilerle birleştiriyor

Met Didactic’in Afrika bölgesi ve Yakın Asya öncelikli olmak üzere tüm dünyada teknik eğitim alanında çalışmalar yaptığını ifade eden Çelebi, “HKTM Grup firması olarak, “iyi mühendislik” felsefesinden ilham alarak teknik personel oluşmasını sağlamak ve endüstriyel gelişimlerin toplumsal gelişimle paralellik göstermesini desteklemek Met Didactic firmasının önemli değerleri arasında olacaktır” diye konuştu.

Çelebi, “Modül Öğrenim Araçları Tic. Ltd. Şti’nin kurucusu olan Faruk Kartal, eğitim sektöründeki engin deneyimini Met Didactic’te Genel Müdür olarak sürdürmektedir. 30 yıllık eğitim deneyimini, yeni teknolojilerle birleştirerek gelecek nesillere ve farklı coğrafyalara taşıyacaktır. HKTM olarak, sektörümüzde hizmet değerlerini yükseltmek ve bütünlük içinde gelişimine katkıda bulunmak üzere yatırım çalışmalarımız devam edecektir” açıklamasını yaptı.