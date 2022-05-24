Hopa Belediyesi 31 adet dükkan satacak
Hopa Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 31 adet dükkanı kapalı teklif usulü ihale ile ayrı ayrı satacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hopa Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Altıntaş İş Merkezi'ndeki 31 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı satılacak.
İhale, 6 Haziran 2022 tarihinde Pazartesi günü saat 13.30'da Hopa Belediyesi toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale Şartnamesi Hopa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışma saatleri içerisinde görülebilir.