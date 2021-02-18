Hopaport Limanı, 2020’de elleçleme rekoru kırdı

Osman ŞİŞKO

ARTVİN - Liman tarihinde en yüksek elleçleme rakamına ulaşarak kendi rekorlarını kırmayı başardıklarını vurgulayan Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, “2020 hedefimiz olarak koyduğumuz 1 milyon ton elleçleme hacmini pandemi koşullarından dolayı az bir farkla kaçırdık” dedi.



Limanda geçen yıl, tarihinin en yüksek elleçleme rakamına haziran ayında 111 bin 546 ton ile ulaşıldı. Temmuz ayında bu rakam 107 bin 914 ton oldu. Genel Müdür Meriç Burçin Özer, 2020 yılında 18 değişik kalemde ürün elleçlediklerini, 2021 yılında bu rakamı 25’e kadar yükseltmek için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.



Özer, 2021 yılında önlerine koydukları 1 milyon ton yük elleçleme hedefini artırarak sürdüreceklerini ifade etti. Özer, Hopaport’un yeni projelerinden olan ve 2021 yılında hizmete sokulması planlanan LPG terminalinde tüm izinlerin alındığı ve İhtisas gümrüklü limanlar arasına Hopa Limanı’nın da alındığı açıklandı. Pandemi koşullarına rağmen iş haraketliliğini artırmayı başarmanın çok önemli olduğunu ifade eden Özer, şöyle devam etti: “Lojistik departmanımızın gayretli çalışmaları, diğer birimlerimizin de bu çalışmaya azami destek vermesi başarıyı beraberinde getirdi. Hopaport’un çalışması demek zincirleme bir halka olan nakliyecisinden oteline, lokantasından taksicisine, konfeksiyonundan berber esnafına, nalburundan komisyoncusuna, gümrük işleri yapan arkadaşlarımıza kadar çok çeşitli alanlarda iş hareketliliğine katkı sunuyor. 100’un üzerinde çalışanımızla ve bu çalışanlarımızın aileleri ve çocuklarını da düşünürsek istihdama da ciddi katkı sunmaya çalışıyoruz."