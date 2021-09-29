HOSABSİAD’da Sezai Sezer güven tazeledi

BURSA (DÜNYA) - HOSABSİAD Genel Kurulunda Sezai Sezer başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Ömer Faruk Korun, Mesut Rekkalı, Nazmi Kırımcı, Haluk Korun, Rıdvan İşbaşaran ve Fatih Sivri’den oluştu. Genel kurulda konuşan Sezai Sezer, HOSAB ile işbirliği çerçevesinde çalışmalarını yürütmeye devam edeceklerini vurguladı.

Toplantıda söz alan HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun da, bölgedeki yatırım ve projelerle ilgili bilgi verdi. Korun, yaptıkları çalışmalarla son yıllarda HOSAB’ın hızlı gelişim sürecini devam ettirdiğini belirterek, “Öncelik sırasına göre alt yapı yatırımlarımızı tamamladık. 2020 yılından itibaren de bünyemize kattığımız Akçalar Gelişim Bölgemizde yatırımlara devam ediyoruz. Pandemi sürecinde İtfaiye Merkezimiz bölgemize kazandırdık. 2022 itibariyle Kayapa OSB’deki katılımcıların atık sularını arıtma tesisimizde arıtacağız. Bunun alt yapısını da bitirdik. Ayrıca HOSAB’a kalıcı gelir getirecek kiralık iş yerleri inşaatına başladık” dedi.

Korun ayrıca HOSAB’a çağdaş bir bağlantı yolu yapılması konusunda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Sanayicilerin yol sorunu ile ilgili görüş ve önerileri değerlendirildi.