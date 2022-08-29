HPE, üretim sektörünün teknolojiden beklentilerini İzmir’de gündeme taşıdı

İZMİR - HPE, üretim sektörünün teknolojiye dair beklentilerinin ele alındığı “Bugüne ve Geleceğe Hazır Altyapıları Kurgulamak” konulu toplantısını İzmir’de gerçekleştirdi. HPE Türkiye PointNext Servisleri Ülke Direktörü Murat Baysal, konuşmasında HPE’nin son dönemlerde kurumların elinde tuttuğu veriyi anlamlandırmak adına yazılım tarafına yatırım yaptıklarına değindi. Üretim sektörünün ihtiyaçlarını otomasyonla karşılayacak çözümlere öncelik verdiklerini söyleyen Baysal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz HPE olarak otonom üretim merkezlerinin ihtiyaç duyduğu veriye dayalı karar mekanizmalarını hayata geçiren, işlerin devamlılığını sağlayan çözümler sunuyoruz. HPE GreenLake ile ürünlerimizi hizmet olarak konumlandırarak kurumlara hız ve esneklik kazandırırken, önemli maliyet avantajı sağlıyoruz.”

HPE Ezmeral ile üretim sektörünün verisi zümrüt gibi parlıyor

Toplantıda söz alan HPE CERTA Ezmeral Bölge Satış Yöneticisi Andaç Okumuş, veriyi anlamlandırmak üzere geliştirilen HPE Ezmeral çözümleri hakkında bilgi verdi. Pandemi nedeniyle kurumların normalde 10 yılda yapılacak dönüşümü iki yıla sığdırmak zorunda kaldığına dikkat çeken Okumuş, şunları söyledi: “HPE Ezmeral ile veriyi tıpkı bir zümrüt gibi işliyor, kurumların yaşadıkları hızlı dönüşümde hızlı karar verme ihtiyacına destek olmayı amaçlıyoruz. Üretim sektörünün de bu çözümden büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz.”

Toplantıya katılan üretim sektörü temsilcileri, teknolojinin sektörlerindeki kullanımını ve teknolojinin geleceğine dair beklentilerini toplantıda paylaştı. Teknoloji kullanımının alaşım aşamasında başladığını söyleyen Cevher Jant Yeni Teknolojiler ve Dijitalizasyon Müdürü Elvan Armakan, “Ürünün her aşamada izlenebilir olması bizim için öncelikli koşul. Biz bu alandaki bilgi birikimini nasıl artırırız, süreçlerimizi nasıl iyileştiririz konusuna odaklandık. Hedefimiz makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojilerini daha fazla kullanmak” dedi.

Norm Digital Sistem ve Ağ Müdürü Gökçen Günay, “Biz ihtiyaçları doğru analiz etmenin ve doğru çözümler üretmenin önemine inanan bir ekibiz. C seviyesi yöneticilere sunulan projelerin başarısını öngörmek için doğruluğunu ve uygunluğunu analiz ediyoruz. Katma değerli hizmet yaratılacak zaman kazandırmayı taahhüt ediyoruz. Tüm bunların yolu teknolojik altyapıları güçlendirmekten geçiyor” dedi.

E.Özgörkey Group Bilgi Sistemleri Yöneticisi Göksenin Yıldız, “Faaliyetlerimiz pek çok farklı çözüme ihtiyaç duyuyor. Tüm faaliyet alanlarımızda kaynaklarımızı doğru kullanmamız bizim için çok önemli. Biz tüm bu yapının içinde teknolojiyi daha fazla kullanmak, veriye değer kazandırmak, verimimizi artırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Seramiksan Sistem ve Ağ Yöneticisi Polat Arasan, “Her yerden doğru veri almak bize çok büyük katkı sağlıyor. Ayrıca iş sağlığı ve süreçlerinde teknolojinin iş kazalarını önleyebilecek büyük potansiyeli var. Üretimde robotları farklı amaçlarla yoğun olarak kullanıyoruz. E-ticarete yönelmek, ürünlerimizi müşteriye artırılmış gerçeklik gözlükleriyle göstermek istiyoruz” diye konuştu.

Ege Seramik Sistem Analisti Serkan Şeker, “Elimizde geçmişten gelen çok fazla veri var. Bu veriyi belli algoritmalarla değere dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunu yapay zekayla birleştirebilirsek düşünemediğimiz ihtimalleri de görebileceğiz. Artık o aşamaya geçmek istiyoruz, yapay zeka bize öneriler sunsun istiyoruz” dedi.

Ege Kimya CIO ve CDO’su Sinan Ercan, “Biz teknolojik dönüşümle birlikte BT’nin de kendini dönüştürmesi gerektiğine inanıyoruz. Önceden teknoloji konusunda biz talepkârdık, biz yönetimi zorlardık. Geldiğimiz noktada şirketin stratejisine paralel dijital yatırımları önceliklendirmekle uğraşıyoruz” dedi.

Bakioğlu Holding Dijital Altyapı ve Bilgi Güvenliği Müdürü Uğur Tezgel, “Biz daha çok dijital altyapımızı geliştirecek, verimliliğimizi ölçecek, kaynak kullanımını kontrol altına alacak teknoloji çözümlerine yöneliyoruz. Siparişlerimizde ne kadar enerji harcadığımızı, üretimde ne kadar hammaddeyi fireden kullandığımızı ölçmek istiyoruz. Bunun için bulut tabanlı çözümleri tercih ediyoruz” diye konuştu