Hububat ihracatçıları Mardin’e Sanat ve Tasarım Fakültesi kuruyor

GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, üretimin bütün kademelerinde olduğu gibi ihracatta ve uluslararası ticaretin bütün safhalarında eğitimli insan iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Türkiye’nin hububat bakliyat ihracatçı ülkeleri listesinde önemli bir yerde olduğunu ifade eden Altunkaya, “Anadolu’nun bereketli topraklarında üretilecek ürünlerimizin yüksek katma değer kazandırıldıktan sonra ihracatı ülke ekonomisine daha büyük katkılar sağlayacaktır. Bunun için eğitim sektörümüzün her aşamasında önemli bir yer tutmaktadır. Ocak 2021’de protokolünü Mardin Valiliği ve Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüyle imzaladığımız GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin ihalesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Birliklerimize yaklaşık olarak 25 milyon TL’ye mal olacak olan GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin temelini 9 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Gülle ve sektör temsilcilerimizin katılımıyla atacağız” dedi.

Mardin’de keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel taşıyor

Eğitimin kendileri için öncelikli bir konu olduğunu anlatan Altunkaya, “Eğitim dünyayı değiştirmek ve sektörlerimizin daha çok ileri gitmesi için en uygun araçtır. Bizler de, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ailesi olarak bu görüşü benimsiyoruz. Sektörel gelişim için eğitim alanında çeşitli projelerimizi hayata geçirdik. Ülkemizin ve özellikle bölgemizin yaşadığı gerek ekonomik gerek toplumsal sorunların eğitimle aşılacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, Mardin’de keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel taşıyor. Mardin hali hazırda bölgemizin ikinci büyük ihracat kenti konumunda. Sahip olduğu eşsiz insan kaynağı ve kültürel zenginlik sayesinde, Mardin’de eğitime yapılacak her bir yatırımın ülkemize ve hatta ihracatımıza çok daha fazla katma değer kazandıracağına inanıyoruz. Biz de GAİB olarak bu potansiyelin açığa çıkması için Mardin’de eğitime katkı sağlamak istedik. Bu nedenle yaptığımız istişareler sonucunda “GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi” binasının yapımını Birlik olarak üstlenmeye karar vermiş ve Mardin Valiliği ve Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü ile bir protokol imzalamıştık. Bu projenin hayata geçmesi için gösterdikleri çabadan ötürü Sayın Mardin Valimize, Sayın Rektörümüze; Midyat Kaymakamına ve Midyat Belediye Başkanına teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, bu projenin onay aşamasında katkılarını ve desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanımız, Ticaret Bakan Yardımcımız ve İhracat Genel Müdürümüz ile sektörümüzün değerli temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerimizle hububat bakliyat ihracatçılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.