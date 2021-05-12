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İBB 278 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 278 zabıta memuru alımı yapılacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacak.

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