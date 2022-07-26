İBB itfaiye eri ve zabıta alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 61 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapılacak.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Adaylar 5 - 9 Eylül 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru sürecini tamamlayacaklar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.