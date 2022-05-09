İBB, su sayaçlarını uzaktan okuyacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sayaçları uzaktan okuyacak teknolojiyi hayata geçiriyor. İSKİ, pilot bölgelerde başlayacak uygulamayla haziran ayından itibaren sayaç verilerine kablosuz haberleşme yöntemiyle ulaşacak. Su aboneleri için başlayacak uygulamaya, testlerin ardından doğalgaz sayaçları da dahil edilecek.

Fiziksel sayaç okumadaki sorunların aşılması için akıllı sayaçları gündemine alan İBB, pilot bölgelerde ilk uygulamalara başlıyor. Pilot bölge olarak belirlenen Esenler ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları ile Beykoz ilçesi Riva Mahallesi’nde Düşler Vadisi Riva Konut Projesi’ndeki faturalar artık uzaktan okunacak. Esenler’de 2 bin 124, Beykoz’da bin 500 konutta Haziran ayından itibaren projeye başlanacak. Sistemin devreye girmesiyle birlikte İBB, personel ve maliyet açısından önemli tasarruf ve verimlilik sağlamayı planlıyor.

İBB iştiraki İSTTELKOM’un telekomünikasyon altyapı kısmını üstlendiği projede, LoRaWAN teknolojisi kullanılıyor.

“Şuan test aşamasındayız”

Teknolojiyi hizmetlerine uyarlama çalışmaları kapsamında akıllı sayaç alt yapısını hayata geçirdiklerini belirten İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, bu yıl içinde toplamda 20 bin adet akıllı sayaca geçişi tamamlamayı planladıklarını aktardı.

İstanbul genelinde belirli noktalarda test çalışmaları yaptıklarını anlatan Mermutlu, “Akıllı sayaç projesiyle her ay abonenin konutuna giderek gerçekleştirdiğimiz okuma işlemlerini uzaktan yapabileceğiz. Yine açma-kapama gibi işlemleri de uzaktan gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca İstanbullulara tüketim değerleri ile ilgili de anlık bilgi sunabileceğiz. Bütün bunları gerçekleştirirken hem zamandan hem de maliyetlerden ciddi bir tasarruf da sağlayacağız. Şu an test aşamasındayız. Verimli olması halinde İstanbul geneline yayılmasını hedefliyoruz.” dedi.