İBB’nin hizmetleri bir cep telefonunda: İstanbul Senin

Google Play Store ve App Store‘da ücretsiz yayınlanan uygulama, KVKK‘nın sunduğu bütün şart ve koşullara uyuyor. Bu nedenle kullanıcıların veri gizliliği gibi konulardan şikayet etmesine gerek kalmıyor. Aynı zamanda BDDK‘nın da onayını alan İstanbul Senin, dijital kimlik ve dijital cüzdan gibi özelliklere de sahip.

Pek çok farklı hizmeti bir araya getiren İstanbul Senin, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıran pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Sunulan hizmetler arasında mesaj yolu ile yetkililerle anlık iletişim, daha demokratik bir yönetim için gerekli oy merkezleri ve daha kapsayıcı bir dijital dönüşüm sunuyor. Hizmetler, duyurular ve haberleşme çözümleri de sunan İstanbul Senin, İBB Wifi, Çözüm Merkezi, Cep Trafik, İstanbulkart, Hamidiye Su gibi hayatı kolaylaştıran alt uygulamaları da içinde barındırıyor. Askıda Fatura, Yuvamız İstanbul ve Genç Üniversiteli ile ‘Birlikte Başaracağız’, İstanbulkart, Cep Trafik, Şehir Hatları, İspark, Metro İstanbul gibi bağımsız özellikler ve uygulamalar da böylelikle tek çatı altında toplanıyor.

Uygulamayı örnekleriyle anlattı

Harbiye’deki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, “Bu şehirde, bundan böyle 16 milyon İstanbullunun dediği olacak” sözüyle yola çıktıklarını hatırlattı.

“Biz, İBB olarak, her şeyden önce ortak aklı ve şehrin geleceği ile ilgili kararlara vatandaşın katılımını, en vazgeçilmez demokratik haklardan biri olarak kabul ettik ve bu şekilde yola çıktık. O nedenle işbaşı yapar yapmaz, 16 milyonun yönetime katılımını özendirecek mekanizmalar geliştirdik” diyen İmamoğlu, İstanbul’da gerçekleştirdikleri “katılımcı demokrasi” uygulamalarından örnekler verdi.

“Önemli bir başlangıç"

İstanbul’un gelmiş geçmiş en demokrat ve çalışkan belediye başkanı olacağının sözünü vererek işbaşına geldiğini hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi: “İşte bugün, bu yolda yeni ve büyük bir adım daha atıyoruz. 16 milyonun sesine ve iradesine her an kulak vereceğimiz bir süper uygulamayı hizmete alıyoruz. Bu mobil uygulama, bugün onlarca mobil uygulamayı içinde barındıran, yarın yüzlerce, binlerce uygulamanın İstanbullu ile buluşacağı bir ‘Süper Uygulama’. 2 yıla yakın bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğümüz ‘İstanbul Senin Süper Uygulaması’nı bugünden itibaren 16 milyonun hizmetine sunuyoruz. İstanbul Senin Süper Uygulaması’, şehrimizin geleceği için önemli bir başlangıç. ‘İstanbul Senin’, bu şehrin dijital dönüşüm yolculuğunu mümkün kılmak için geliştirilmiş, global çapta bir inovasyondur. ‘İstanbul Senin’, sadece herkesin cebine girecek kolay ve pratik bir uygulama değil, aynı zamanda hayatımızı kolaylaştıracak özgün bir teknoloji.”

“Hayatımıza girecek kolaylıklar”

Uygulamanın, vatandaşın cep telefonundan İBB hizmetlerine ulaşmasını ve şehirde hayatı kolaylaştırmayı amaçladığını kaydeden İmamoğlu, “İstanbul’da uzun bir dijital dönüşüm yolculuğuna çıkıyoruz” dedi.

İmamoğlu, uygulamanın kullanım alanlarından bazılarını şöyle örneklendirdi: