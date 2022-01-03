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İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İbn Haldun Üniversitesi profesör unvanına sahip 1 öğretim üyesi alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe bölümü için 1 adet profesör alacak.

3-17 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak başvurularda alınacak personelde İslam felsefesi alanında doçentliğini almış olmak, ahlak ve siyaset düşüncesi alanında yayınları ve çalışmaları bulunması kriterleri aranıyor.

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