İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe bölümü için 1 adet profesör alacak.

3-17 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak başvurularda alınacak personelde İslam felsefesi alanında doçentliğini almış olmak, ahlak ve siyaset düşüncesi alanında yayınları ve çalışmaları bulunması kriterleri aranıyor.

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