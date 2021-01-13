“İç piyasada oluşan arz fazlası ihracata kanalize edilmeli”

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Türkiye’deki maske üretiminin iç ihtiyacın 12 katına ulaştığına dikkat çeken Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Polat, iç piyasada oluşan arz fazlasının daha çok zaman kaybetmeden yurt dışı pazarlarda değerlendirilmesi için maske ihracatındaki hibe şartının kaldırılması çağrısı yaptı. Maske ürünlerinde yurt dışı pazarlardaki fırsatlardan yararlanmak için hala geç olmadığını savunan Ahmet Polat, maske ihracatı önündeki maliyet artışına neden olan engellerin kaldırılmasını istedi.

Maske ihracatındaki hibe uygulamasına göre ihraç edilecek 3 maske için 1 maskenin hibe edilmesi zorunluluğunun olduğuna dikkat çeken Ahmet Polat, bu durumun Türk ihracatçıları rakiplerine göre ürünlerini yüzde 30 daha yüksek fiyatlardan pazarlamasına neden olarak rekabet güçlerinin zayıfl adığına dikkat çekti. İç piyasadaki üretim fazlası maskenin mutlaka ihraç edilmesi gerektiğini ifade eden Polat, “Türkiye’nin maske ihracatından yeterli katma değeri sağlaması için bu hibe zorunluluğunun kaldırılması gerekiyor. Maske ihracatı yapılan hiçbir ülkede böyle bir uygulama yok. Çin maske ihracatından daha çok katma değer sağlamak amacıyla birçok Avrupa ülkesinde yeni tesis yatırımları yapıyor. Ancak hala maske ihracatında atılım yapmak için çok geç değil” dedi.

“İhracatta atılım yapmak için henüz geç değil”

Küresel maske piyasasında en güçlü ülkelerin Hindistan, Endonezya, Malezya ve Çin gibi ülkelerin ucuz iş gücü avantajı ile tüm dış pazarlarda hakimiyet kurduğunu ifade eden Ahmet Polat, bazı Çinli maske firmalarının da başta Avrupa pazarı olmak üzere talebi yerinde karşılamak için tesis yatırımı yaptığına dikkat çekti. Türk maske sektörünün ürün kalitesi ile Uzak Doğu ülkelerine göre daha fazla rekabet şansına sahip olduğunu dile getiren Polat, şunları söyledi: “Dış ticarette en önemli faktörlerden biri doğru zamanda doğru adımları atmaktır. Maske ihracatında atılım fırsatını daha çok ıskalamamak gerekiyor. Hala maske ve diğer koruyucu malzemeler ihracatını artırmak için büyük avantalarımız var. Bu zamanı Türk maske sektörü açısından iyi değerlendirmeli ve maske ihracatını serbest bırakacak adımlar atmalıyız.”