İEF'e 100 ülkeden katılımcı bekleniyor

İZMİR - Bu yıl 90’ıncı kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla fuar tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Soyer, İEF büyüdükçe tüm Türkiye’nin dünya ile bağlarının da gelişeceğini vurguladı.

Bu yıl 3-12 Eylül tarihleri arasında “90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz, Geleceği İzmir’de Birlikte Kuruyoruz” sloganıyla Kültürpark’ta gerçekleşecek olan fuarda yine bir ilke imza atılacak. Dünya Belediyeleri Kültür Zirvesi’nin dördüncüsü, fuarın 90’ıncı yılına özel ve eşzamanlı olarak Türkiye’de ilk kez İzmir’de düzenlenecek. Ayrıca 100 ülkeden bin 500’ün üzerinde katılımcı iş insanı 7. Uluslararası İzmir İş Günleri’nde buluşacak.

İEF’in yalnızca bir fuar değil, İzmir’e bırakılmış bir kültür mirası olduğunu söyleyen Soyer, “Biz Cumhuriyet’in şehrimize verdiği bu görevin yedieminiyiz. İEF, Türkiye’nin dünyadaki kültürel, teknolojik gelişmelerle ve geleceğin dünyasıyla ilk defa karşılaştığı bir buluşma noktası” diye konuştu.

“Fuarın görev alanı Türkiye’yi aştı”

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “İzmir Enternasyonal Fuarı’nın görev alanı Türkiye’yi aştı ve aşmaya da devam ediyor” dedi. İzmir’de kazandıklarını kente aktarmayı bir görev olarak gördüklerini söyleyen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da, “İzmir bizi iyi bir yere getirdi. Saya grup olarak 7 şirketimiz var, 4’ünün merkezi İzmir’de. 15 yıl önce kurulduk ve 15 yılda İzmir’de iyi bir yere geldik. İzmir’de kazandığımız paranın bir kısmını İzmir’de kullanmayı bir görev olarak görüyoruz” diye konuştu.

İEF’in etkinlik sponsoru olan Migros’un Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak ise, “İEF, adeta İzmir’in simgesi olan, geçmişten bugüne halkla iç içe olan dünyadaki ender fuarlardan biri. Bugün İzmir’de 305 mağazamız var, online hizmetlerimizle de İzmir halkının yanında olmaya devam ediyoruz. Migros emin adımlarla ilerlerken İzmir de gözbebeğimiz olmaya devam edecek” dedi.