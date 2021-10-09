İETT’nin tarihi otobüsleri görücüye çıktı

İstanbul’un tarihinde ve toplumsal kültüründe iz bırakan 8 ayrı markaya ait nostaljik otobüslerin 4’ü Taksim Meydanı'nda, 4’ü de Sultanahmet Meydanı'nda İstanbullularla buluştu.

“İETT'nin Konforlu Otobüsleri” ismiyle yapılan sergilemeye, günlük koşuşturmaca içindeki İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle Türk mühendisler tarafından yapılan ilk yerli troleybüs olan Tosun ile birçok Yeşilçam filminde kullanılan Leyland marka otobüsler, serginin gözdeleri oldu.