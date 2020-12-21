IF Wedding Fashion İzmir Fuarı ertelendi

İZMİR-DÜNYA

Moda sektörünün dünyaya açılan kapısı IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda 30 Mart-2 Nisan 2021 tarihine ertelendi. Pandemi öncesinde alınan kararla 19- 22 Ocak 2021 tarihlerinde yapılması planlanan, ancak salgın nedeniyle ertelenen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, hem fiziki hem de online olarak hibrit şekilde gerçekleşecek.

İZFAŞ’tan yapılan açıklamada, salgındaki vaka sayının yeniden artması ve yurt içi ile yurt dışı satın almacıların fuara gelmelerinin zorlaşması durumuna karşın, sektörün erteleme talebinde bulunduğu belirtildi. İZFAŞ tarafından geliştirilen “Dijital İzmir Fair” kapsamında hibrit olarak yapılacak IF Wedding Fashion İzmir Fuarı; yurt içi ve yurt dışından satın almacılarla profesyonelleri online ortamda buluşturacak. Fuar İzmir'de aynı zamanda 30 Mart’tan 2 Nisan’a kadar fiziki katılımcılar da yer alacak . Fuara fiziki olarak katılmak isteyen sektör profesyonelleri, sektörün nabzını tutacak. 15’inci kez düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir’de, fuar konseptine uygun olarak tasarlanan standart tipteki stant uygulamasına geçilecek. Pandemi önlemlerine uygun olarak 4 gün sürecek fuar boyunca renkli etkinlikler, önemli isimlerin yer alacağı defileler de yapılacak.