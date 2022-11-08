İGE, ihracatçının teminat problemini çözecek

BURSA (DÜNYA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) üyelerine yönelik olarak üretimi güçlendirmek ve ihracatı artırmak için etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda UİB hizmet binasında düzenlenen “İhracat Geliştirme” bilgilendirme toplantısında İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi Genel Müdürü Kasım Akdeniz, birlik üyelerine sunum gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “UİB olarak yılı 32 milyar dolar civarında bir ihracat rakamı ile kapatacağımızı tahmin ediyorum. Türkiye’deki tek birlik konumunda bulunduğumuz otomotiv endüstrisinde ise Ocak-Eylül dönemi ihracatımız yüzde 5 artarak 22.3 milyar dolar oldu. Otomotiv endüstrisinde de yılı 30 milyar doların üzerinde bir rakam ile kapatacağız. Buradan tüm zorluklara rağmen üretmeye ve ihracata devam eden firmalarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Finansmana erişimi kolaylaştıracak

İhracatı Geliştirme AŞ’nin ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda kurulduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Süreç içerisinde İhracatçı Birliklerimiz yedek akçeleri ile şirkete ortak olarak İGE AŞ’nin sermaye yapısını daha da güçlendirdiler. Dünyadaki merkez bankalarının faiz artırımları nedeniyle finansmana erişimin her zamankinden daha zor olduğu bir dönemdeyiz. 1 Mart 2022’de faaliyete geçen İGE böylesine zor bir dönemde ihracatın finansmanında önemli rol üstleniyor. Eylül ayında Eximbank ve İGE arasında imzalanan yeni protokol kapsamında KOBİ dışı firmaların da kefalet desteğinden faydalanmasının önü açıldı, KOBİ ve KOBİ dışı firmalarımızın kredi kullanım üst limitleri önemli ölçüde artırıldı. İhracat odaklı bir büyüme modeli izleyen ülkemizde özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarımızın finansmana erişimi, ihracatın tabana yayılması, sürdürülebilir ihracat artışı sağlanabilmesi için İGE’nin önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Kaynak açısından şanslı değiliz”

İhracatı Geliştirme A. Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz de sunumunda İGE’nin yapısını ve faaliyetlerini anlattı. Akdeniz, bütün makro ekonomik politikaların amacının refahı artırmak olduğunu vurgulayarak, “Kaynak açısından maalesef çok şanslı değiliz. Geleneksel olarak, özellikle KOBİ’lerimizin olmak üzere, sermaye yetersizliği sorunumuz var. Buna bağlı olarak, yeni bir yatırım için büyük ölçüde dış kaynağa ihtiyaç duyuluyor. Dış kaynak dediğinizde de neredeyse tek kaynak banka kredileri. Ne yazık ki ülke olarak finansman kaynaklarının çeşitlenmesi konusunda çok yol alınamadı. Banka kredisine ulaşmak için en önemli unsur talep edilen teminatı verebilmek. İşte İGE, ihracatçının krediye erişimi için bankaya vermesi gereken teminatla ilgili bu problemi çözmeye yönelik kurulan bir kurum” dedi. Akdeniz, sistemin avantajlarını ise “İhracatçının tüm bankalara ulaşması, bankanın tüm ihracatçılara ulaşması, finansmana erişimin hızlandırılması, ihracatçı için en iyi fiyat ve en uygun teminat seçeneğinin yaratılması, bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması ve ihracatçı ve bankalar için operasyonel verimlilik sağlanması” olarak sıraladı.