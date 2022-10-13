İGZ Group, bina yalıtım malzemeleri ve yalıtımlı elostomerik boya üretecek

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin’de 2009 yılından bu yana inşaat başta olmak üzere, mühendislik, mimarlık ve restorasyon alanlarında faaliyet gösteren İGZ Group, çatı-zemin ve dış cephe yalıtım ürünleri ve üst segment elostomerik dış cephe boyasında üretime başlamaya hazırlanıyor. Mersin’de inşaat firmalarının ve Mevcut Eski Yapıların(binaların) dış cephe kaplama, çatı ve zemin yalıtımı, restorasyonu, mantolama ve dış cephe boyama alanlarında en önemli çözüm ortaklarından biri olan firma, inşasını sürdürdüğü 5 bin metrekarelik yeni tesisinde ilk etapta çatı-zemin ve dış cephe yalıtım ürünleri üretecek. Firma orta vadede ise su, ses, yangın ve ısı yalıtımı yapabilen üst segment elostomerik dış cephe boyasında üretime başlayacak. İGZ Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ilgaz, proje uygulamalarında yakaladıkları başarıyı kendi yalıtım ürünleriyle taçlandırmak istediklerini söyledi. Bu nedenle 6 farklı grup şirketinde sanayi üretimine yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerini kaydeden Hüseyin Ilgaz, “Üretim için gerekli kazan, bilgisayar sistemleri, karıştırıcılar ve kesme cihazlarının kurulumu devam ediyor. Ayrıca kalite belgelendirme yatırımlarımız sürerken, üst segment ürün üretimi için ise alanında uzman 2 kimya mühendisimizin yönetiminde ürün Ar-Ge ve yeni nesil üretim prosesleri çalışmaları devam ediyor” dedi.



Yıllık 100 bin metrekare dış cephe kaplıyor

İnşaat sektöründe üstlendikleri projelerle özellikle çatı-zemin ve dış cephe alanında aranan firmalardan biri haline geldiklerini vurgulayan Hüseyin Ilgaz, “Mersin’de çatı-zemin ve dış cephe uygulamalarının ardından otopark, endüstriyel tesis, kamu binaları, spor alanlarının zemin işlemlerinde ciddi bir payımız var. Hayata geçirdiğimiz son yatırımlarla birlikte yıllık 100 bin metrekareden fazla dış cephe uygulaması yapabiliyoruz. Ayrıca anahtar teslim tenis, basketbol ve futbol sahaları kurabiliyoruz. Sahip olduğumuz mimari ekibimizle ise özel ve akademik tekniklerle tarihi bina restorasyonu ve iç ve dış mimari dizaynlarda öne çıkıyoruz. Endüstriyel tesisler için de kompozit ve özel imalat çelik dış cephe kaplama yatırımlarının aranan çözüm ortaklarından biriyiz. Sahip olduğumuz ulusal ve uluslararası bölge bayilikleri 4 bin metrekare kapalı alanımız sayesinde iş ortaklarımıza doğru stok yönetimiyle daha rekabetçi teklifler sunabiliyor ve rakiplerimizden pozitif yönde ayrışıyoruz” diye konuştu.

Uzun vadede güneş enerji santralleri projelerinde yer almak için Ar-Ge çalışması yürüttüklerini kaydeden İGZ Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ilgaz, ayrıca organik gıda alanındaki mevcut kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.