IHI DALGAKIRAN, OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması’nda ilk 50’de

KOCAELİ - Türkiye ihracat sıralamasında yer alan ilk 1000 firma, İSO ilk 500 firma içinde yer alan ve OSB’lerde faaliyet gösteren firmalar arasında yapılan araştırma, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime ile el ele vererek yürüttüğü, kapsam ve içeriğiyle Türkiye’nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri için bugüne kadar yapılmış ilk ve tek araştırma özelliğini taşıyor. Kurulduğu günden bugüne başta demir-çelik, tekstil, cam sanayi, kimya, gıda, çimento ve otomotiv olmak üzere sanayinin her alanında tercih edilen IHI DALGAKIRAN, Ar-Ge yatırımlarıyla Türkiye sanayi devleri arasında 2020 yılı en çok Ar-Ge harcaması yapan 31. Şirket arasında yerini aldı.

2019 yılında Türkiye’nin ilk ve tek turbo kompresör Ar-Ge Merkezi unvanını aldıklarını belirten IHI DALGAKIRAN Genel Müdürü Yakub Tüfekci, “Türkiye genelindeki OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların, 2020 yılı ihracatları, yurtiçi ciroları, vergi öncesi karlılıkları, toplam istihdamları, kadın istihdam sayıları, yatırım miktarları, Ar-Ge’ye yaptıkları harcamaları, patent ve marka tescil sayıları, dijitalleşmeye yaptıkları harcamalar, lojistik tercihleri gibi verilerinin derlendiği ve Türkiye’de ilk defa yapılan bu araştırma sonuçlarında en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 50 firma arasında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Yüzde 40’ı alanında uzman mühendislerden oluşan kadromuzla Ar-Ge, üretim ve teknolojik altyapımızı güçlendirmeye hız kesmeden devam ediyoruz” dedi. ID TURBO Markalı yerli üretim turbo kompresörlerini Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Rusya Ukrayna ve Türki Cumhuriyetlere ihracat yaptıklarını söyleyen Yakub Tüfekci, “Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden alanında uzman akademisyenler ile ortak projeler yürüterek, hem Turbo kompresörler konusunda know-how gelişimine katkı sağlıyor hem de Üniversite-Sanayi işbirliğine destek oluyoruz. Deneyimli Japon ve Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibimiz, basınçlı hava sistemlerinde çözümlerimizi, yenilikçi tasarım, tasarım doğrulama çalışmaları, prototip üretim ve test faaliyetlerini, kullanıcılarına kolay bakım olanakları, stabil ve uzun ömür sağlayan tasarımlar ile öne çıkartıyoruz. Turbo kompresör teknolojimizi günden güne geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Gelişmiş Ar-Ge test laboratuvarı

Tüfekci, “Ürün geliştirme süreçleri, kavramsal tasarım, temel mühendislik hesaplamaları, 2 / 3 boyutlu katı modelleme programları üzerinde devam ederek, gerekli bütün mühendislik hesaplamaları, yapısal ve akış analizleri sonucunda deneysel çalışmalarla ilerliyoruz. Gelişmiş Ar-Ge test laboratuvarı sayesinde, kompresör sistem testleri ve komponent bazlı testler yapılabilmekte, analiz sonuçlarıyla deneysel sonuçların korelasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Bu bağlamda, yürütülen bütün mühendislik çalışmaları bir sonraki çalışmalar için veri havuzuna aktarılıyor” açıklamasını yaptı. Personellerine sürekli eğitim merkezinde eğitim verdiklerini ve sürdürülebilir gelişmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tüfekci, Japonların “KAIZEN” Kültürünü benimsediklerini söyledi.