İhraç edilen her 3 paket makarnadan biri Oba

GAZİANTEP - Oba Makarna CEO'su Alpaslan Özgüçlü, Oba'nın ihracatta elde edilen başarıya ilişkin, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en fazla ihracat yapan firması olarak, ülke ekonomisine bulunduğumuz katkıdan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

İhraç edilen her üç paket makarnadan birinin Oba markası taşıdığını belirten Özgüçlü, 105 ülkeye gerçekleştirdikleri ihracat başarısının temelinde pazardaki değişimi iyi analiz ederek hızlı kararlar almak, sonuç odaklı olmak ve pandemi gibi olağanüstü süreçleri doğru yönetmek olduğunu dile getirdi.

2021 yılında 2 önemli yatırım

Özgüçlü, üretim, istihdam ve ihracattaki başarıların yanında yeni yatırımlara da ara vermeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Dünya genelinde yaşanan konteynır krizi nedeniyle müşterilerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla kendi denizcilik şirketimiz olan Savana ShippingLine’ı kurarak armatörlük sektörüne adım attık. 1500 TEU'luk iki gemi ve 10 bin konteynır satın alımı ile başladığımız bu yatırımda gemi sayımızı 5’e çıkardık. Her geçen gün büyüyen filomuzla kendi ürünlerimizin lojistiğini sağlamanın yanı sıra diğer ihracatçı firmalarımıza da hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Yine 2021 yılı içerisinde, Avrupa ve Türkiye’de nişasta üretiminde söz sahibi şirketlerden biri olan PNS Pendik Nişasta’nın yüzde 50 payını devralmış bulunmaktayız. Oba Makarna ve Cargill ortaklığıyla faaliyetlerine devam edecek olan Pendik Nişasta gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan pek çok ürünün üretimini gerçekleştiriyor. Bu alanda da güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.”