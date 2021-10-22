“İhracata yönelik Kredi Garanti Fonu elimizi güçlendirecek”

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un İhracat Kredi Garanti Fonu’nu TBMM gündemine taşımasını değerlendirdi. Cirav, “Bakanımızın, tüm ihracat camiasının katkısı ile İhracat Kredi Garanti Fonu kuruluşunu gerçekleştirmesi ve yasa tasarısını hızlı bir şekilde TBMM gündemine taşıması, ihracatımızın gelişmesine büyük katkı sağlayacak” dedi.

Fonun ihracatçılar için büyük bir ihtiyaç olan finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmasında rol oynayacağını ifade eden Cirav, “İhracatçılara özel bir kredi garanti fonunun kurulması, ihracatımız açısından çok önemli bir gelişme oldu. Yıllardır ihracatçımızın finansmana erişimde yaşadığı en büyük problem teminat sorunu oldu. İhracatçımız kredi kullanımında bankalara verecek uygun fiyattan teminat bulamadığı için sürekli ihracatçıya yönelik Kredi Garanti Fonu olmadığı hususunu sorguluyordu” ifadelerini kullandı

Halen TBMM’de bulunan bu kanun tasarının kabul edilmesi halinde ihracatçılara yönelik ihtisaslaşmış bir Kredi Garanti Fonu kurulacağını dile getiren Cirav, “İhracatçıların finansmana erişimleri kolaylaşacak, daha düşük maliyetle Eximbank ve diğer bankalardan kredi kullanım imkanı doğacaktır” açıklamasını yaptı.