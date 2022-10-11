İhracata yönelik üretimini artıran Dr. Otto, yatakları akıllandırıyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin’de profesyonel yatak ürünlerinde üretim yapmak üzere 2010 yılında kurulan Dr. Otto, yurt içi piyasalardaki başarısının ardından yurt dışında büyümeye odaklandı. Mersin’de ve Kayseri’de bulunan 2 fabrikasında toplamda 10 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan firma, sağlıklı yatak tercihinde olduğu kadar dijital ürünlerle de yüksek tercih oranlarına ulaştı. Dr. Otto Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Sadık Özkan, yeni tüketici tercihlerine daha hızlı yanıt vermek üzere yeni mağaza yatırımlarını rafa kaldırdıklarını ifade etti. Ağırlıklı olarak e-ticaret ve ihracata yönelik ürün projelerine yöneldiklerini kaydeden Muhammed Sadık Özkan, “Ar-Ge ekibimiz sektörde ilk olan projelerini sürdürüyor. Daha önceleri aynı yüzeyde iki farklı yatak konforu sağlayan çeşidimize ek olarak masaj teknolojisine sahip yataklar geliştirmiştik. Son olarak yine sektörde bir ilk olarak Excellence Premier Jel markasıyla gece lambası ve USB şarj bağlantı noktası ve ses sistemine sahip dijital yataklarımızı piyasaya sunduk. Piyasadaki benzer ürünler genelde bazaya entegre edilmiş ürünlerdi. Ancak bu ürünler erişimi zor olan baza başlıklarına yerleştirildiği için tüketicilerin konforunu azaltıyordu. Biz yeni nesil dijital sistemleri erişimi daha kolay olan yatak kısmına uyarlayarak sektörde bir ilk yarattık. Ürünümüz şuanda hem yurt içi piyasada hem de yurt dışı piyasalarda kullanıcıların dikkatini çekiyor” dedi.



Almanya’da depo yatırımına hazırlanıyor

Katma değerli ürünlerle 13 ülkeye aktif ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Muhammed Sadık Özkan, ağırlıklı olarak Avrupa pazarına ürün gönderdiklerini söyledi. Son süreçte Amerika pazarında büyümek için yeni stratejiler geliştirdiklerini söyleyen Özkan, “Amerika, Tanzanya, Almanya, Fransa, Estonya, Irak gibi ülkelerden aldığımız taleplerde yüksek bir artış var. Son olarak Amerika’daki mega ölçekteki yurt projesinin yataklarına Dr. Otto’nun imzasını attık. Yeni hedefimiz alternatif pazarlara açılarak ihracatımızı sürdürülebilir olarak artırmaktır. Özellikle Almanya pazarındaki girişimlerimizi yoğunlaştırdık. Yıl sonuna kadar Almanya depomuzu açıp özellikle e-ticaret üzerinden bölgede daha güçlü faaliyetler yürütmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Amerika’daki şirketi ile tüketicilere ilk elden ulaşıyor

Amerika pazarında özellikle medikal ürünlerde iyi bir standart yakaladıklarını da dikkat çeken Dr. Otto Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Sadık Özkan, şöyle devam etti: “Amerika’daki şirketimiz e-ticaret siteleri üzerinden tüketiciye ilk elden ulaşıyor. Ürün portföyümüze eklediğimiz yeni ürünlerimizi de hızlıca pazara sunuyoruz. Özellikle medikal ürünlerde ciddi bir pazar payı yakaladık. Posture Correctör markasıyla Amerika ve Kanada pazarına sunduğumuz sırt bantlarına yönelik talepler bizi memnun etti. Son olarak yatak korucu tekstil ürünlerimizi de bölgedeki kullanıcılara sunduk.”