İhracatçıdan su ürünlerinde bilgi kirliliğine karşı bilimsel yaklaşım önerisi   

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Son 20-25 yılda dünyanın en modern ve entegre tesislerinin Türk girişimcileri tarafından hayata geçirildiğini belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, “Bu tesislerde üretilen, protein yönüyle zengin su ürünlerimizi 90’den fazla ülkeye ihraç eder konuma geldik. Ocak- Ekim 2021 döneminde Türk levreği 383 milyon dolarlık ihracat tutarıyla yine tüm dünyanın gözdesi oldu. Türkiye, çipura balığının ihracatından 311 milyon dolarlık döviz elde ederken; alabalık ihracatı 123 milyon dolar, orkinos ihracatı 20 milyon dolar olarak kayıtlarımıza geçti. Türk su ürünleri sektörünün son yıllardaki Ar-Ge çalışmaları sonrasında geliştirilen türlerden Türk somonu 117 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı. Sektörümüzün son 10 yılda geldiği nokta gerçekten gurur verici” diye konuştu.

Ürünlerin güçlü yanları tespit edildi

Girit, besin değerleri analizi projesi ile ürünlerin güçlü yanlarını daha iyi tespit ettiklerini, tanıtımlarda bu özellikleri ön plana çıkararak daha etkin tanıtımlar hedeflediklerini kaydetti. Girit, “Bilgi kirliliğine karşı bilimsel araştırma sonuçlarının gösterdi ki yetiştiricilikle üretilen balıklar, doğal avcılıkla elde edilen balıklarla eş ve ya kimi noktada daha iyi besin değerlerine sahip. Tüketiminde hiçbir endişeye gerek yok” dedi.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu da, sektörün gösterdiği gelişime rağmen yurtiçinde kişi başı tüketimin yetersizliğine değindi. Sunlu, “Avrupa ortalaması 22-24, Türkiye ortalaması ise 6 kg. İç tüketimi geliştirmeliyiz” dedi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tolga Dinçer ise levrek, çipura ve Türk somonu ile ilgili bilimsel verileri paylaştı. Dinçer, omega3, protein ve yağ asitleri açısından araştırmaya konu kültür balıklarının doğal ortamdakinden daha iyi değerlere sahip olduğunun ortaya çıktığı bilgisini paylaşan Dinçer, “kültür balıklarının kültür ve doğal ortam ve Türk somonu ile kültür balıkçılığında üretimin her aşamasının denetim altında olduğuna dikkat çekti.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir de AB’de bebek mamasında dahi Türkiye’den ithal edilen balıkların ununun kullanıldığını belirterek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine değindi.