İhracatçılar Bursa Siyah İnciri’ni dünyaya yaymak için seferber oldu

BURSA (DÜNYA) - Bursa Siyahı İnciri’nin şehirle özdeşleşmiş, dünya pazarında rakibi ve ihracatında limiti olmayan özel ve önemli bir ürün olduğuna vurgu yapan UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, “Bazen üretimde kendi içimizde yaptığımız yanlışlar nedeniyle ürünü, kendimizle rekabet eden bir ürün haline getirdik. Bu nedenle Ur-Ge projesi bu ürün için çok önemli bir çalışma. Rakibi olmayan böyle değerli bir ürünün uluslararası piyasalarda tanınması ve arkasından uygun maliyetlerle tüketicilere sunulması ülke tarımına büyük katkı sağlayacaktır. Bu amaçla başlattığımız Ur-Ge projesinden başarılı sonuçlar bekliyoruz” dedi.

“Hedef Pazarlarda Yerinde Pazar Araştırması” konulu danışmanlık faaliyetinin başlangıç toplantısında, hizmet sağlayıcı Akdan Danışmanlık firması temsilcisi, deneyimli danışman Nilüfer Arıak ise şunları söyledi: “İlk olarak Bursa siyah inciri ile ilgili genel bir durum değerlendirmesi yaptık. Projeye katılan firmalarımızın web sitelerini inceleyerek ne yaptıklarını gördük. Eksikleri belirleyerek bunların giderilmesi için çalışacağız. Kovid -19 sonrası artan lojistik maliyetleri, konteyner krizi, yaş bir ürünü iletmenin getirdiği zorluklar ve ihracat için gerekli belgeler gibi birçok güçlüklere rağmen Türkiye gıda konusunda çok elverişli ve her zaman uluslararası rekabette üstün durumda. Şu anda birçok alanda 150’ye yakın uluslararası firmayla gıdada çalışıyoruz. Bu da bizim avantajımız. Bursa Siyah İnciri özel bir ürün. Benim bu çalışmadan beklediğim şey, satıştır. Önemli olan, kazançlı bir satış yapabilmek ve satış yapılan pazarlarda kalabilmektir. Bu nedenle çok iyi çalışmak gerekiyor. Potansiyel alıcılar üzerinde baskı oluşturmamız lazım.”

Bursa Siyahı Ur-Ge projesi kapsamında bugüne kadar, ihtiyaç analizi, eğitim faaliyetleri kapsamında; hedef pazar belirleme, tarımsal markalaşma ve dijital tanıtım, üretimde maliyet düşürme yöntemleri, ihracat finansmanı, teslim ve ödeme şekilleri; tanıtım faaliyetleri kapsamında da web sitesinin, dijital ve baskılı kataloğun ve kartvizit hazırlanması gibi faaliyetler gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde firmalarla saha çalışmalarına başlanacağı danışmanlık faaliyeti, yaklaşık 2 ay sürecek.

Danışmanlık faaliyeti ile küme firmalarının özellikle yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine hazır hale gelmeleri için firma personeline gerekli bilgi ve donanımın kazandırılması amaçlanıyor. İhracata yönelik pazarlama stratejisi oluşturabilmek için gerekli pazar araştırması yapılması, pazar bilgileri, pazarla ilişkiler, hedef pazardaki alıcılar, tedarikçiler, fiyatlar, ticari düzenlemeler ve iş mevzuatı gibi konularda verilen danışmanlık faaliyeti ile firma temsilcilerinin bilgi birikimlerinin artırılması hedefleniyor. Sonuç olarak da tüm bu bilgilerin uygulamalı olarak hayata geçirilmesiyle birlikte, firmaların ve sektörün global pazarda rekabet güçlerini artırmaları bekleniyor.