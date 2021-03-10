"İhracatı artırmak için hedef pazarı iyi analiz etmeliyiz"

MERSİN - Bölgedeki farklı illerin ihtiyaçlarına göre düzenlenen eğitimlerin sonuncusu Mersin’deki kereste ve palet üreticilerine yönelik yapıldı. AKAMİB Başkanı Refik Onur Kılıçer, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 15 artışla yaklaşık 9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, ihracat oranlarını artırmak amacıyla eğitim çalışmalarının ve yeni pazar girişimlerinin devam ettiğini aktardı.



AKAMİB’in ihracatından yüzde 14 pay alan kereste-palet sektörünün aynı zamanda bölge istihdamı açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Kılıçer, “Farklı ülkelerden yoğun talep olan sektörümüzün güçlenmesi için hedef pazarları iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bu eğitimlerle üreticilerimizin pazarların ihtiyaçlarını daha iyi analiz etmelerini, kısacası alıcılarını daha iyi tanımalarını ve bu sayede ihracatımızı artırmayı hedefl iyoruz” diye belirtti.